Directorul Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu, medicul Camelia Grigore, a declarat joi, că medicii se aşteaptă ca din septembrie să înceapă valul patru al pandemiei.

„Eu cred că ne-am cam revenit sau suntem într-o perioadă de revenire, dar să fiţi convinşi de faptul că în septembrie – octombrie o să avem un nou val, deci aşa să se gândească toată lumea, că nu o să trecem fără acest următor val. La acest moment, m-am uitat la câţi au fost vaccinaţi şi la câţi au fost trecuţi prin boală, cam 30% din populaţia din ţară.

La nivelul spitalului, am făcut azi statistica, suntem cam la 70,1% vaccinaţi sau au trecut prin boală, deci şi noi mai avem 30% din personal care nu are imunitate, aşa cum 70% din populaţia din România nu are încă imunitate la SARS-CoV-2. Aşa încât, nu ştiu cât se poate vaccina în trei luni, dar precis nu destul cât să ajungă la 70% – 80%. Toată lumea aşteaptă valul următor. Toate infecţiile virale funcţionează în valuri”, a spus directorul Camelia Grigore într-o conferinţă de presă.

Potrivit directorului Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu, în prezent au fost identificate trei tulpini noi de boală care circulă în judeţ.

„Sunt cazuri de reîmbolnăvire cu forme uşoare la persoanele vaccinate, în spitalul nostru, pe care le-am testat şi aveau o altă variantă şi s-au reîmbolnăvit şi au trecut printr-o formă uşoară de îmbolnăvire. Noile variante vor exista tot timpul fiindcă aşa funcţionează virusurile. Deci, pe măsură ce noi ne ‘şmecherim’, se ‘şmechereşte’ şi virusul”, a arătat directorul Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu, Camelia Grigore.

Experții în Sănătate anunță valul patru al pandemiei

Profesorul în Sănătate Publică Răzvan Cherechș susține că România va fi afectată de un al patrulea val al pandemiei de coronavirus în toamna acestui an. Potrivit acestuia, unul dintre motivele care ar putea duce la o astfel de situație în reprezintă faptul că din ce în ce mai puțini români vor evita să se vaccineze anti-covid.

Totodată, profesorul susține că entuziasmul pentru vaccinare va scădea foarte mult, iar cei care nu au reușit să o facă până acum nici nu o vor face, în contextul în care restricțiile din România urmează să fie relaxate.

„La toamnă, în momentul în care încep ploile de toamnă și frigul, vom intra în valul patru, care, din nefericire, va fi relativ amplu în România. Mai mic decât valul trei, pentru că avem deja un procent din populație vaccinat, dar vom avea iarăși o creștere a numerelor în secțiile ATI.

Sursa foto: Pixabay