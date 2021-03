Meciuri de foc în La Liga, Serie A, Premier League și Bundesliga 6-8 martie

Weekendul aduce un maraton de meciuri de 5 stele în marile campionate naționale de fotbal din Europa. Derby-uri autentice sunt programate în La Liga (7 martie, ora 17:15 - Atletico Madrid vs. Real Madrid), Premier League (7 martie, ora 18:30 - Manchester City vs. Manchester United) și Bundesliga (6 martie, ora 19:30 - Bayern Munchen vs. Borussia Dortmund), însă și în Serie A se joacă două meciuri de maxim interes, cu implicații în lupta pentru titlu: Juventus vs. Lazio (6 martie, ora 21:45) și Inter vs. Atalanta (8 martie, ora 21:45). (P)