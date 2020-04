Am ajuns in sfarsit(dupa multe tentative-zboruri anulate) din Marea Britanie(tranzit in Lisabona, Portugalia) in Bucuresti, la aeroportul Otopeni duminica 26 aprilie la 1am.

Am revenit in tara pentru ca am o urgenta in familie(tatal meu este in ultimul stagiu de cancer), altfel nu as fi calatorit in plina pandemie.

Au fost multe persoane care au venit din UK si nu au semnalat asta in declaratia lor. Am fost 11 persoane care am declarat adevarul, ca venim din zona rosie. Doar o singura persoana din acest grup de 11 persoane a declarat ca nu are cum sa se izoleze la domiciliu fara a intra in contact cu alte persoane, restul avem aceasta posibilitate.

Mama mea e cadru medical si a primit instiintare(ordinul 622/2020) de la ministerul sanatatii cum ca putem sa ne izolam la domiciliu daca putem demonstra ca spatiul ne permite. Eu pot sa demonstrez acest lucru,spre exemplu”, scrie aceasta.