Unul dintre cele mai premiate branduri în cadrul ediției din 2022 a fost Hotel Marmorosch din București, acesta ocupând în două rânduri cea mai înaltă treaptă a podiumului, atât la categoria „Cea mai bună deschidere a anului” cât și la categoria „Cel mai bun hotel”.

Hotel Marmorosch își desfășoară activitatea într-o clădire din centrul Bucureștiului. Acolo, în perioada interbelică, a funcționat Banca Marmorosch Blank, cea mai cunoscută și importantă bancă din România acelor vremuri. Banca a avut un rol semnificativ în dezvoltarea economică a țării, finanțând diverse proiecte și, totodată, având relații de afaceri cu grupări bancare puternice franceze, austriece, germane și americane. Acestea foloseau Banca Marmorosch pentru alocarea capitalurilor occidentale în economia României.

Prezent în ghidul Michelin

Revenind în timpurile noastre, Hotel Marmorosch a reușit, în scurta sa existență, să se ridice la măreția impusă de istoricul locației. Astfel, în afară de premiile obținute în cadrul Romanian Hospitality Awards, Hotel Marmorosch e una din cele doar trei destinații din România care vor fi incluse în primul ghid pentru hoteluri lansat de Michelin, potrivit finesociety.ro.

Am stat de vorbă cu Ausra Lucinskaite, General Manager al Hotelului Marmorosch, pentru a afla mai multe despre elementele care stau la baza excelenței propuse de cel mai bun hotel din România, potrivit Romanian Hospitality Awards 2022.

„Am fost extrem de încântați să fim premiați alături de alte hoteluri cu rezonanță din România. The Marmorosch, fiind o proprietate care activează sub brand-ul internațional Autograph Collection by Marriott, se diferențiază de celelalte hoteluri prin povestea sa unică și prin arhitectura excepțională, atrăgând cu ușurință călătorii internaționali și oaspeții locali,” afirmă Ausra Lucinskaite.

Aceasta continuă prin a aminti că hotelul s-a deschis în urmă cu doi ani, în perioada pandemică, când obiceiurile călătorilor s-au schimbat. În prezent, spațiile de cazare sunt selectate cu mai multă atenție. Se caută proprietăți cu un caracter particular, distinctiv, ce oferă o gamă largă de servicii. Totodată, siguranța, confortul și ambianța de lux se numără printre priorități.

„Suntem de părere că hotelul nostru reunește toate aceste caracteristici, fapt pentru care suntem unul dintre hotelurile preferate din capitala României și ne străduim să fim alegerea numărul unu pentru toți călătorii,” adaugă Ausra Lucinskaite.

Recrutarea și găsirea de noi talente, printre cele mai mari provocări

„Recrutarea și găsirea de noi talente a reprezentat cea mai mare provocare încă de la deschidere. Colegii noștri din industrie au întâlnit aceleași obstacole în timpul sau ca urmare a pandemiei. Cu toate acestea, din poziția de hotel nou, ne-am confruntat cu acest aspect la o scară mai mare. Considerăm cu tărie în continuare că răbdarea și crearea unei culturi într-un loc cu totul unic, chiar și în vremuri dificile, poate facilita găsirea oamenilor potriviți pentru a forma o echipă stabilă, talentată și pasionată,” adaugă Ausra Lucinskaite.

Mai mult decât atât, aceasta afirmă că echipa este motorul cheie al succesului înregistrat de Hotel Marmorosch:

„Prin urmare, ea reprezintă obiectivul nostru principal – cultura pe care o creăm, traininguri și mijloace pentru a promova excelența pe care o oferim, oportunități de avansare în carieră, recunoașterea și diversitatea echipei. Cu sprijinul echipei noastre devotate și motivate, vom continua să ne surprindem oaspeții prin oferte atrăgătoare, evenimente pentru sărbătorirea ocaziilor speciale și alte servicii adiționale pentru a hrăni permanent entuziasmul.”

80% dintre oaspeții Hotelului Marmorosch sunt turiști străini

8 din 10 oaspeți care pășesc în incinta Hotelului Marmorosch sunt turiști străini. Datorită acestui procent ridicat, am încercat să aflăm mai multe despre metodele prin care hotelurile din România ar putea să facă performanță în ceea ce privește turismul de incoming.

„Suntem încântați să vedem că industria hotelieră își revine după pandemie, iar conform statisticilor, în anumite zone chiar atinge rezultatele din perioada pre-pandemică. Avem mulți oaspeți care vin în București sau în România pentru prima dată și sunt extrem de surprinși de cât de frumos este locul și de cât de multe are de oferit. Sunt de părere că fiecare hotelier este un adevărat ambasador al orașului și al țării în care se află. Oferind cele mai calitative servicii, împărtășind cele mai bune recomandări, creând cele mai memorabile momente, arătându-ne căldura și ospitalitatea, demonstrăm cel mai bun marketing posibil”, adaugă Ausra Lucinskaite.

Care sunt cele mai importante trenduri care se arată la orizont în industria hotelieră?

„Industria este martoră în prezent la mai multe tendințe emergente. Printre acestea putem menționa popularitatea tot mai mare a conceptului de „bleisure travel”, unde călătorii îmbină munca și timpul liber în timpul călătoriilor. Astfel, hotelurile sau proprietățile de cazare se transformă treptat în spații care susțin lucrul la distanță. De asemenea, turiștii preocupați de mediu nu caută doar locuri frumoase de cazare din punct de vedere estetic, cât și unele cu practici sustenabile,” afirmă General Managerul Hotelului Marmorosch.

În plus, potrivit acesteia, în viitorul apropiat se va pune un accent sporit pe experiențele digitalizate oferite oaspeților și pe dezvoltarea tehnologiei inteligente în rândul hotelurilor, valorificând tehnologia IoT – Internetul lucrurilor.

„Suntem deschiși către noutate și pe deplin pregătiți să ținem pasul cu toate aceste tendințe, iar în acest sens chiar ne străduim mereu să anticipăm unele dintre ele. Dorința noastră este să le abordăm în mod proactiv, demonstrându-le oaspeților că, deși Marmorosch se mândrește cu o istorie bogată, este la fel de abil să îmbrățișeze și modernitatea,” promite Ausra Lucinskaite.

Tehnologia devine o parte din rutina zilnică în HoReCa

Potrivit General Managerului Hotelului Marmorosch, tehnologia este din ce în ce mai prezentă în operațiunile de zi cu zi specifice industriei ospitalității.

„Spre exemplu, oaspeții pot folosi o cheie virtuală în urma procesului de check-in, nefiind nevoiți să primească o cheie fizică pentru a avea acces la camera alocată. Există diverse aplicații destinate oaspeților, în cazul în care aceștia își doresc să minimizeze interacțiunea cu personalul hotelului. Suntem siguri că inteligența artificială va fi integrată în curând și în alte procese pentru a veni în sprijinul operațiunilor noastre, cu scopul de a ne asigura că fiecare oaspete beneficiază de cele mai bune servicii,” afirmă Ausra Lucinskaite.

Care sunt strategiile de marketing care au contribuit la succesul Hotelului Marmorosch?

„În ceea ce privește strategiile noastre de comunicare, cel mai mult am pus accentul mereu pe consolidarea poveștii noastre, făcând trimiteri către originile noastre bancare, rolul important jucat de fondatori și, nu în ultimul rând, bogata moștenire istorică pe care o are această clădire. Acesta fiind punctul nostru principal de diferențiere, nu este de mirare de ce toate acțiunile au fost și sunt mereu gândite în jurul lui. Totodată, ne-am folosit de toate celelalte mijloace și canale de promovare pentru a crește notorietatea și vizibilitatea pe piață, cu scopul de a construi o imagine cât mai atractivă pentru publicul nostru țintă”, adaugă Ausra Lucinskaite.

„În calitate de manageri, trebuie să ne adaptăm la noile generații”

General managerul Hotelului Marmorosch afirmă că sunt extrem de mulți români care au reușit în străinătate și se declară bucuroasă că aceștia sunt dornici să revină în țară, pentru a-și împărtăși expertiza și cunoștințele pe piața locală. Totodată, în ceea ce privește competitivitatea pieței muncii în domeniul hotelier, aceasta afirmă că, pentru a reuși să strângă în jurul lor o echipă valoroasă, managerii trebuie să se adapteze la noile generații și să găsească moduri diferite de a conduce echipele, „creând o cultură a oamenilor care să reflecte asupra bunăstării, motivației, pregătirii, dezvoltării și angajamentului deplin al echipei.”

Despre Hospitality Culture Institute

Romanian Hospitality Awards este un proiect dezvoltat de Hospitality Culture Institute, centru de resurse pentru antreprenorii din ospitalitate. Misiunea Institutului este de a identifica tendințe cu impact economic, social, politic și cultural și de a împărtăși know-how și soluții aplicate. Cele mai importante proiecte ale Hospitality Culture Institute sunt Romanian Hospitality Awards, F&B Business Accelerator, Hospitality Culture Research, Intimate Roundtable Conversations și Urbea Food Fest.