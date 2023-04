Marius Budăi spune că persoanele cu autism au un potenţial enorm, majoritatea având calităţi vizuale, artistice sau intelectuale remarcabile, şi este important să le oferim mai multe oportunităţi.

„Această zi este dedicată persoanelor cu autism, dar şi familiilor lor, care zi de zi fac eforturi uriaşe pentru a le ajuta să se integreze în societate. Persoanele cu autism au un potenţial enorm, majoritatea având calităţi vizuale, artistice sau intelectuale remarcabile. O societate cu adevărat accesibilă înseamnă recunoaşterea acestor abilităţi şi susţinerea acestor persoane pentru a-şi manifesta şi folosi aceste resurse valoroase pe care le au. Astăzi, de Ziua Mondială de Conştientizare a Autismului, încurajez instituţiile publice şi companiile private să se gândească mai mult la modul în care privesc persoanele cu autism, să-şi facă timp să afle mai mult despre potenţialul lor şi să le dea şanse reale la o viaţă normală. Este important să oferim mai multe oportunităţi persoanelor cu autism, inclusiv în piaţa muncii”, a scris ministrul Marius Budăi, duminică, pe pagina sa de Facebook.

Ziua internaţională de conştientizare a autismului este marcată în fiecare an la 2 aprilie, fiind stabilită de Adunarea Generală a ONU, prin Rezoluţia 62/139, adoptată la 18 decembrie 2007.

Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a declarat unanim ziua de 2 aprilie ca Zi internaţională de conştientizare a autismului („World Autism Awareness Day”) pentru a evidenţia necesitatea de a contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu autism, astfel încât acestea să poată duce o viaţă împlinită, ca parte integrantă a societăţii, potrivit site-ului www.un.org. Rata autismului în toate regiunile lumii este ridicată, iar lipsa înţelegerii are un impact enorm asupra persoanelor cu autism, a familiilor lor şi a comunităţilor.

În 2008 a intrat în vigoare Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, care reafirmă principiul fundamental al drepturilor universale ale omului pentru toţi. Scopul acesteia este de a promova, proteja şi asigura exercitarea deplină şi egală a tuturor drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale de către toate persoanele cu dizabilităţi, şi de a promova respectul pentru demnitatea lor. Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi reprezintă un instrument vital pentru promovarea unei societăţi incluzive, care să se preocupe de toţi, ca şi pentru garantarea faptului că toţi copiii şi adulţii cu autism vor putea duce o viaţă împlinită.

În 2023, Ziua internaţională de conştientizare a autismului este marcată printr-un eveniment virtual care are loc la 2 aprilie, între orele 10.00-13.00, sub genericul „Transformation: Toward a Neuro-Inclusive World for All”.