Fostul ministru al Muncii a anunțat în primul rând că deocamdată creșterea salariului minim nu este certă și că totul depinde de PNL. În tot acest timp, noul ministru, Violeta Alexandru, a spus că se va lua o decizie în această privință după consultările cu partenerii sociali.

„Noi am prevăzut ca salariul net să crească cu 100 de lei în mână pentru cei fără studii superioare și 150 de lei în mână pentru cei cu studii superioare, de la 1 ianuarie. Miercuri avem programată dezbatareea publică după care totul este în mâna liberalilor”, a declarat fostul ministru.

În ceea ce privește pensiile, Budăi a lansat un avertisment liberalilor care au preluat puterea.

„Eu niciodată nu o să vorbesc de bugetul de pensii pe deficit sau excedent pentru că nu e treaba pensionarilor. Pensiile trebuie să fie plătite. Probabil doamna ministru are în plan să facă un audit să vadă ce găsește nu e nicio problemă. Are motive să fie îngrijorată de ce preia, pentru că trebuie să respecte programe de creștere a pensiilor, a salariilor și sper să reușească. Din păcate, am văzut în discursul din Parlament că domnul premier nu și-a asumat că nu va fi modificată legea pensiilor”, a spus fostul ministru al Muncii, Marius Budăi.

