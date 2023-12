Maricica Puică este o fostă atletă română de talie mondială. Ea a fost una dintre cele mai de succes alergătoare din România și din lume în anii ’80. Puică a obținut numeroase victorii și medalii la competiții naționale și internaționale, inclusiv la Jocurile Olimpice și Campionatele Mondiale.

Unul dintre cele mai remarcabile momente din cariera sa a fost medalia de aur câștigată la proba de 3000 de metri în cadrul Jocurilor Olimpice de vară din 1984, desfășurate la Los Angeles. De-a lungul carierei sale, a stabilit mai multe recorduri mondiale și europene în diferite probe de alergare pe distanțe lungi.

Maricica Puică a fost recunoscută nu doar pentru performanțele sale sportive incredibile. Ea s-a remarcat și pentru dedicarea și determinarea sa în antrenamente și competiții. Ea rămâne una dintre cele mai distinse atlete din istoria atletismului românesc.

Nu multă lume știe, însă, ce a făcut Maricica Puică la Revoluție. Decembrie 1989 a prins-o pe străzi, în căutarea libertății. Campioana olimpică a împărtășit experiențele de panică pe care le-a trăit în 1989. Ea a participat la Revoluția din 1989, fiind prezentă inclusiv în sediul Televiziunii Române.

Ea a relatat, într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor că a stat față în față cu familia Ceaușescu. Cu toate a acestea, nici Nicolae și nici Elena nu a avut un contact direct cu sportivii. Singura persoană cu care au avut interacțiuni a fost Nadia.

Maricica Puică a mărturisit că a fost la TVR în timpul Revoluției din 1989. A ajuns acolo într-un grup, dar întoarcerea a fost dificilă. La intrarea în sediul TVR, un fost ziarist i-a verificat pe toți iar când acesta s-a uitat mai atent a recunoscut-o și pe marea campioană.

„Am fost și-am vorbit. Am ieșit cu tancul apoi de acolo. M-a scos la nu știu câte străzi… Se trăgea. Ce era prin curte pe jos, parcă era război. Noi am luat-o în glumă, dar nu era glumă. Ce-am văzut eu acolo…”, a spus atleta conform sursei citate.

Întrebată dacă i-a fost teamă de nebunia acelor zile, Maricica Puică a spus că pe moment nu a simțit frică. Apoi, când s-a calmat, i-a fost teamă

„Când m-am calmat, aoleu, frate! Am primit foarte multe amenințări după. Mi-era frică să ies din casă când mă duceam să iau pâine. Dar n-am înțeles de ce, pentru că nu am făcut nimic. M-am dus la televiziune și-am zis „oameni buni să fie bine pentru oameni!”. Nici acum nu știu de ce am primit amenințări”, a spus acesta.