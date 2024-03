Marian Vanghelie ar putea redeveni primar! Este o adevărată răsturnare de situaţie pe scena politică din România.

Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5, îşi doreşte din nou să ocupe fotoliul de edil. Va candida în acelaşi sector.

Nu va mai avea susţinerea vreunui partid politic, ci va merge în faţa bucureştenilor în calitate de independent, scrie realitatea.net.

Marian Vanghelie este încrezător că are şanse mari să fie reales în funcţia care l-a făcut celebru în politică. Actualul primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, și-a anunțat intenția de a candida la Primăria Capitalei.

În acest context, fiul său, Vlad Popescu Piedone, ar urma să candideze în locul tatălui său. Cu toate acestea, șansele lui Vlad Popescu Piedone sunt considerate reduse, deoarece pare să fie mai preocupat de menținerea poziției de deputat.

Vanghelie nu-şi face emoţii nici cu Rareș Hopincă. Actualul prefect al Capitalei va fi uşor de învins în alegeri, consideră Marian Vanghelie.

Vanghelie a fost primar al Sectorului 5 din Capitală între 2000-2015. La 6 aprilie 2015, Vanghelie a fost suspendat din funcția de primar, din cauza arestului preventiv pe motive de corupție.

Vanghelie a fost primar timp de 4 mandate, membru recunoscut și vice-președinte al Partidului Social Democrat. Marian Vanghelie a fost președintele Organizației PSD a Municipiului București.

Marian Vanghelie și-a lansat cariera pe scena politică în anul 2000, moment în care a fost ales primar al sectorului 5.

În cadrul alegerilor locale din anul 2004, în timp ce a candidat ca independent, Vanghelie a fost singurul dintre cei 6 primari de sector ai Bucureștiului care a câștigat din primul tur de scrutin, cu o marjă de 27%.

În urma victoriei electorale, el și-a consolidat poziția în Partidul Social Democrat, formațiunea politică deținând astfel 2 mandate locale.

Vanghelie a fost exclus din PSD în noiembrie 2014.

„Totul a fost un circ. De fapt, cred că problema era: dacă ne apropiem de congres mai avem contracandidați? Trebuie să-i eliminăm. Și cum îi eliminăm? Căutăm niște motive.

La un moment dat nu mai eram dat afară că am dat o declarație pe scări, eram dat afară ca și cum nu știu ce aș face eu cu dl Geoană. Nici nu am reușit în perioada asta să mă văd cu dânsul, am discutat poate la telefon, am discutat cu mulți lideri din țară la telefon, dar nu avea nicio legătură.

Ei aveau legătura cu Mircea Geoană ca nu cumva să candideze președinte, cu mine ca nu cumva eu să candidez președinte executiv și cred că și cu dl Șova la fel, că au simțit ei din declarațile lui că s-ar putea să candideze pe undeva.

Le-a fost teamă pur și simplu, nu vor să aibă contracandidați”, declara el după ce a fost dat afară din partid.