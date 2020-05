Deși în aceste moment, tânăra este cercetată de poliție, se pare că aceasta nu se poate abține în a-i sfida pe toți. Astfel, miercuri, Margherita a postat pe contul personal de instagram niște clipuri video care au stârnit un scandal imens pe rețelele de socializare.

Este vorba despre un clip video în care aceasta stă pe scaunul de lângă șofer, într-un autoturism de lux.

Margherita este atât de relaxată, încât nu s-a oprit în a-și întinde picioarele pe geam.

Într-un alt clip video postat în aceași seară, tânăra dansează lasciv, în timp ce ține în mână un pistol, acest lucru dovedint că nu este prea afectată de faptul că are un dosar penal.

Părinții nu cred nimic

Ionel de la Clejani, tatăl Margheritei are încredere deplină în fiica sa. Acesta consideră că tânăra nu s-a drogat, iar accidentul s-a produs din cauza consumului de pastile de slăbit.

„Eu am încredere în Margherita. Ea a vorbit cu mine sincer. Margherita nu s-a drogat! Nu e vorba de droguri. Tu știi de unde am aflat eu de accident? De la presă. Nu m-a anunțat fata, nici nimeni de la Poliție. Dar ce pot să vă spun este că, sigur, cazul este în cercetare și nu are caracter public. De unde au ieșit aceste analize și acuzații? De ce i s-a întocmit dosar penal? Eu trebuie să aflu ce s-a întâmplat acolo”, a menționat Ioniță de la Clejani în cadrul unei emisiuni de televiziune.

„Problema majoră la Margherita, la fel ca la multe tinere, este slăbirea. Nu mănânci azi, nu mănânci mâine și iei și medicamente de slăbit. De ce nu a luat nimeni în calcul că i s-a făcut rău la volan?’, a mai menționat artistul.