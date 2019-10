Invitat în emisiunea lui Ovidiu Ioaniţoaia, omul de afaceri Ion Ţiriac, în prezent preşedinte al FRT, a vorbit despre actele de caritate pe care le realizează.

„Haideți să vă dau câteva exemple. Am fost singurul care a făcut un orfelinat de o sută de copii care a costat 600.000 de euro. Înmulțiți cu 25 de ani. Tot ceea ce se înseamnă case de bătrâni, încă 700.000.

Eu am o singură problemă. N-am uitat de unde am plecat. Și n-am uitat că la 16 ani lucram la Steagul Roșu. Și n-am uitat să stau cu picioarele pe pământ. Știam cât costă o pâine, 2 lei, și câtă pâine puteam să mănânc în pauza de 10. Mai mult decât atât, eu am donat toți banii Fundației. Nu mai am bani. Trăiesc bine, extraordinar”, a declarat Ion Ţiriac, potrivit gsp.ro.

În vârsta de 80 de ani, Ţiriac a vorbit şi despre un lucru care-i face deosebită plăcere: omul de afaceri îşi pilotează singur avioanele.

„Fundația îmi plătește și benzina la avion. Pilotez, pentru că n-am bani de doi piloți. Acum câteva zile am venit de la Madrid cu mine la manșă.

Copilot să fie alții, eu sunt comandant, stau în stânga! Am mai multe avioane, nu doar unul. Am mai dat un avion și Crucii Roșii că nu aveau cu ce să transporte bolnavii. L-am făcut cadou, dar nu contează asta. Primul care nu știe ce valoare are banul, înseamnă că nu-l merită”, a precizat Ion Țiriac.

