Sanders a venit în SUA când era adolescent, fugind de regimul nazist

Pictorul de origine olandeză a jucat un rol-cheie în expresionismul abstract. Decesul său a fost anunțat de ginerele său, fotograful Timothy Greenfield-Sanders.

Născut la Amsterdam, în Olanda, în 1921, Sanders a venit în Statele Unite când era adolescent, fugind de regimul nazist, dar o scurtă întoarcere în Europa, în anii 1950, exact când mișcarea AbEx câștiga o poziție solidă în SUA, l-a plasat într-un con de umbră în zona artistică a New-York-ului. Era ultimul artist care supraviețuise din rândul pictorilor care au expus lucrări la ”9th ​​Street Show”, în 1951, o expoziție care a prezentat lucrările a zeci de artiști celebri precum Helen Frankenthaler, Joan Mitchell, Grace Hartigan, Philip Guston, Elaine de Kooning, Lee Krasner, Franz Kline, Barnett Newman, Robert Rauschenberg.

În 1940, Sanders s-a înscris la Art Students League, unde a studiat timp de șase luni la clasa pictorului german George Grosz. În același an, i-a cunoscut pe Willem și Elaine de Kooning, legând cu ei o prietenie profundă.

Cel mai tânăr dintre artiștii care au fondat ”The Club at 39 East 8th Street”

Potrivit site-ului artistului, Sanders a fost inspirația a zeci de portrete pictate și desenate de Elaine de Kooning în anii 40. În 1949, Sanders a fost cel mai tânăr dintre cei 20 de artiști care au fondat ”The Club at 39 East 8th Street” din Greenwich Village din Manhattan.

Conceput ca centru de întâlnire și socializare, precum și ca galerie de expoziții, teatru, discuții și multe altele, Clubul s-ar dovedit a fi un spațiu vital pentru adepții curentului expresionismului abstract și mai târziu pentru Școala de artiști și scriitori din New York. În decembrie 1950, Sanders și soția sa, Isca Jörgensen, s-au cununat la The Club; cei doi au rămas căsătoriți până la moartea lui Jörgensen, în 2019.

A dezvoltat un stil monocrom, pe care va continua să-l exploreze decenii la rând

La mijlocul anilor 1950, Sanders și familia sa s-au mutat în Europa. Deși a expus numeroase lucrări alături de Zero Group în evenimente organizate de Enrico Castellani și Piero Manzoni, activitatea sa din Europa a dus la excluderea sa relativă din cercurile expresionismului abstract îmbrățișat de curentul american în timp ce Sanders era plecat.

La revenrea sa în Statele Unite, în 1959, Sanders s-a mutat în cartierul Soho din Manhattan și a dezvoltat un stil monocrom, pe care va continua să-l exploreze timp de decenii, cu picturi „secționale”.

Căsătorit timp de aproape șapte decenii cu cântăreața Isca Sanders-Jörgensen

Pe lângă cariera îndelungată de pictor, Sanders s-a bucurat de o carieră de profesor titular de pictură la Universitatea de Stat din New York, New Paltz. De asemenea, a fost profesor asociat la Haystack Mountain School, Cooper Union, Pratt Institute, Carnegie Tech din Pittsburgh; și Universitatea din California, Berkeley. Opera sa se află în colecțiile Muzeului de Artă Contemporană Madison, Wisconsin; Muzeului de Artă din Milwaukee; Muzeului de Artă Modernă, New York; Muzeului de Artă din Philadelphia; și Stedlijk, printre alte instituții.

Sanders a fost căsătorit timp de 68 de ani cu cântăreața Isca Sanders-Jörgensen (1925–2019). În urma sa rămân fiica sa, Karin Greenfield-Sanders, fiul său, sculptorul John Sanders, două nepoate, pictorița Isca Greenfield-Sanders și regizoarea Liliana Goldwyn și cinci strănepoți, potrivit TheArtNewspaper.