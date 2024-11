Conform presei americane, Tim Sullivan a murit din cauza unei insuficiențe cardiace congestive, la un hospice din Newport News, Virginia, a declarat prietenul său, John R. Ellis pentru The Hollywood Reporter.

În 1995, Tim Sullivan a jucat în thrillerul SF ”Twilight of the Dogs”

În 1995 a interpretat rolul unui pilot militar care supraviețuiește unei ciume care pune stăpânire pe planetă, luptând cu păianjeni mutanți giganți în thrillerul SF ”Twilight of the Dogs”, regizat de John R. Ellis.

De asemenea, a scris scenariul și a regizat producția ”Vampyre Femmes” (1999) și câteva versiuni video precum ”The Laughing Dead” (1989), ”Eyes of the Werewolf” (1999), ”The Mark of Dracula” (2000), ”Hollywood Mortuary” (2000) și ”Deadly Scavengers” (2001), colaborând cu scenaristul-regizor Ron Ford.

Sullivan a fost și un scriitor SF de succes: a scris cel puțin șapte romane SF, trei dintre ele fiind bazate pe miniseria și serialul ”V”, produs de NBC, la mijlocul anilor 1980, despre o invazie extraterestră a Pământului.

A avut mai multe job-uri, printre care șofer de taxi și paznic de noapte

Timothy Robert Sullivan s-a născut pe 9 iunie 1948, în Bangor, Maine. A urmat liceul John Bapst Memorial, a obținut o diplomă în literatură la Florida Atlantic University și a locuit o vreme în Philadelphia și Washington, înainte de a se stabili în California de Sud, în 1988, notează The Hollywood Reporter.

În anii 70, Sullivan a lucrat în construcții, într-o librărie, într-o bibliotecă, într-un magazin de băuturi alcoolice. A fost paznic de noapte, șofer de taxi și a ajutat să învețe persoanele cu deficiențe mintale.

A început să publice din nou povestiri SF în 2000

Și-a început cariera în film într-o colaborare cu S. P. Somtow, intitulată ”The Laughing Dead” (1989), interpretând rolul unui preot care își pierde credința, după ce devine posedat de un zeu mayaș al morții.

John Clute scria că Sullivan „s-a concentrat timp de aproape un deceniu pe o carieră de actor, dar a renunțat treptat și a început să publice din nou povestiri SF, în 2000”.

A scris zeci de povestiri, inclusiv „Zeke”, în 1981, despre un extraterestru blocat pe Pământ. De asemenea, a editat câteva antologii SF și a făcut recenzii ale unor cărți pentru The Washington Post.

Nu s-a căsătorit niciodată și nu a avut copii. În 2000, Tim Sullivan s-a mutat în Florida de Sud pentru a avea grijă de mama sa bolnavă, care a murit în 2004. În 2003, s-a mutat în South Miami, Florida, unde a locuit cu iubita sa, Fiona Kelleghan.