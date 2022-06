Astăzi, 6 iunie, între orele locale 18:00 şi 20:00 (17:00 şi 19:00 GMT) va fi supusă la vot moțiunea de cenzură împotriva premierului britanic Boris Johnson, iar rezultatul oficial va fi anunţat rapid.

„Pragul de 15% dintre parlamentarii care solicită un vot de încredere în şeful Partidului Conservator a fost depăşit”, a declarat astăzi Graham Brady, actualul președinte al Comitetului 1922 al Partidului Conservator, structură responsabilă pentru probleme privind organizarea internă.

„În această seară există şansa de a se pune capăt lunilor întregi de speculaţii şi de a permite guvernului să tragă o linie şi să meargă mai departe.

Prim-ministrul salută oportunitatea de a-şi prezenta cazul în faţa membrilor parlamentului şi a le aminti faptul că, atunci când sunt uniţi şi concentraţi pe chestiuni care contează pentru alegători, nu există o forţă politică mai impresionantă”, a declarat astăzi un purtător de cuvânt al lui Boris Johnson.

Liz Truss, șefa diplomației britanice, şi-a exprimat sprijinul față de Boris Johnson înaintea votului de luni seară.

„Prim-ministrul are 100% susţinerea mea în votul de azi şi încurajez puternic colegii să îl sprijine. El a gestionat redresarea post-COVID şi sprijinul pentru Ucraina în faţa agresiunii ruse şi a prezentat scuze pentru greşelile făcute. Acum trebuie să ne concentrăm pe creşterea economică”, a scris recent Liz Truss pe contul său de Twitter.

