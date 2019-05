Odată ce bem aceste băuturi, corpul nostru este inundat cu substanțe extrem de nocive.

Ingredientele care se gasesc pe eticheta majoritatii dozelor sau sticlelor de energizant sunt apa, acid citric, zahar si/sau indulcitori, arome, vitamine B, cafeina, glucuronolactona si taurina, la care se adauga ingrediente specifice fiecarui producator. În mare, ele sunt aceleasi ca in cazul oricarei bauturi racoritoare. Totusi, cele cateva pe care energizantele le au in plus fac diferenta.

Cafeina este principalul ingredient al băuturilor energizante. Ea acționează ca un tonic al sistemului central, mărind astfel puterea de concentrare și reducând temporar starea de oboseală.

Taurina, este un alt ingredient întâlnit în băuturile energizante. Taurina este un aminoacid produs de organismul animal și uman, care se găsește în bila, în țesutul pulmonar și în muschi. Cea din băuturile energizante este produsă sintetic.

Unii producatori includ printre ingrediente si extract de guarana, care contine, la randul lui, cafeina. Plusul pe care il aduce acest ingredient este faptul ca, datorita unor substante pe care le contine, efectul sau este unul mai indelungat.

Atenție mare și la alt aspect. Amestecul energizantelor cu alcoolul mărește riscul intoxicației. De asemenea, efectele băuturilor energizante sunt mai puternice cu cât vârsta consumatorului este mai mică.

Potrivit medicilor din germania, băuturile energizante acționează pe ventriculul stâng al inimii, cavitatea ce pompează sânge în corp. O face să se contracte mai puternic. Un adult poate să consume până la două doze pe zi, dar în adolescență, această cantitate este mult prea mare.

