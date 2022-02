Mare atenție când cumpărați online! Puteți rămâne fără bani. Escrocheria care ia amploare

Escrocii au găsit o nouă metodă de a-i păcăli pe oameni, bazându-se pe lipsa de atenție a românilor, scrie Antena 3, care mai notează că mulți oameni au comandat online un cartuș de țigări, însă s-ai trezit cu altceva în colet.

Mai precis, zeci de persoane au precizat că au plasat o comandă în mediul online și că atunci când au deschis coletul au descoperit că în loc de cartușul de țigări comandat au găsit un pantof. Oamenii sunt acum revoltați și caută să fie despăgubiți.

În această situație se află și Carmen, o tânără care spune că a fost victima unei astfel de escrocherii. Ea a povestit în cadrul emisiunii ”Acces direct” că a mers la poliție să facă reclamație, însă că nu a fost ajutată.

“Am o fetiță de un an și o lună și nu prea pot să mă duc așa, când vreau, de acasă, că soțul meu este plecat la serviciu. Am fost ieri dimineață, nu am găsit pe nimeni, că la noi la postul de poliție, dacă stăm la țară, nu prea e nimeni”, a povestit Carmen.

Nu este singura escrocherie care îi lasă fără bani bani pe români

În mediul online, oamenii sunt expuși la diverse escrocherii și pot rămâne foarte ușor fără bani dacă nu sunt atenți. Recent, escrocii au început să trimită email-uri în care avertizează că ai intrat în posesia unor poze și filmări intime și spun că le vor trimite celor apropiați. Pentru a nu se întâmpla acest lucru, ei solicită sume mari de bani.

Oamenii deja s-au plâns că au primit astfel de email-uri de la adresa [email protected] Potrivit acestora, în conținutul mail-ului era menționat că au fost accesate ilegal calculatoarele personale și că hackerii au intrat în posesia unor imagini indecente.

Hackerii mai spun în mail că au toate adresele de mail ale prietenilor victimei şi că, dacă aceasta nu trimite bani într-un cont menționat, va trimite tuturor imaginile respective.