Marcel Ciolacu, liderul PSD, este de părere că firmele românești vor continua să dea faliment pe bandă rulantă. Postarea lui Marcel Ciolacu vine în contextul în care ministrul Economiei, Claudiu Năsui, a anunțat că Măsura 3, granturi de investiții pentru IMM-uri, nu-și atinge obiectivul.

Ulterior, premierul Florin Cîțu a anunțat că a trimis Corpul de Control al Prim-Ministrului pentru a investiga ce se întâmplă cu Măsura 3.

În timp ce în interiorul aceluiaşi Guvern, Cîţu de la PNL îi dă în cap lui Năsui de la USR cu bâta Corpului de control, firmele româneşti vor continua să dea faliment pe bandă rulantă. Iar, pe sub masă, prietenii lor îşi vor lua în continuare apartamente pe banii tuturor românilor”, a scris Marcel Ciolacu Ciolacu, pe Facebook .

“Atunci când măsluiesc fără jenă cele mai simple programe de ajutor pentru IMM-uri, ce pretenţii poţi avea de la acest Guvern că va putea convinge Comisia Europeană că este capabil să atragă cele 30 de miliarde de euro prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă?! Zero credibilitate!

Florin Cîțu a anunțat că Facebook că va trimite Corpul de Control al Prim-Ministrului pentru a face o investigație cu privire la Măsura 3 (granturi pentru IMM-uri).

Premierul a precizat că acestă decizie a venit în urma unei discuții cu ministrul Economiei, Claudiu Năsui. Florin Cîțu precizează că, în mandatul lui, banul public este folosit eficient și transparent.

“După o discuție cu ministrul Economiei, despre Măsura 3 (granturi pentru IMM-uri), am decis că este imperios să se facă o investigație de către Corpul de Control al Prim-Ministrului.

Decizia de a trimite Corpul de Control a venit după ce ministrul Claudiu Năsui a precizat că din cei 27.736 de aplicanți la Măsura 3, 8.275 sunt aplicații pentru imobile.

“Măsura 3 de ajutor de stat nu își atinge scopul pentru care a fost creată.

Din cei 27.736 de aplicanți, avem 8.275 care au aplicat pentru imobile. Dacă ne raportăm doar la proiectele finanțate, cu bugetul actual sunt doar 3.580 de firme finanțate. Dintre acestea, 1.807 finanțează imobile.

Practic mai mult din jumătate din proiectele eligibile sunt pe imobile. Nu acesta era scopul măsurii. Ea era menită să fie o măsură de ajutor în perioadă CoVid, și ajunge să finanțeze cumpărări de apartamente.

Am încercat să rezolvăm cât mai multe probleme legate de aceste scheme de ajutor de stat. De la blocaje în evaluare, la găsit finanțare pentru ele. Pentru toate cele 3 măsuri, a trebuit să reparăm mașina din mers. Am reușit să găsim și finanțare, grație ministrului Cristian Ghinea. Am reușit să creștem ritmul de procesare pe M2 de 7 ori. M1 avem toată intenția să-l refacem, de data asta cu cei care au fost omiși prima dată.

De când am venit în minister, am zis că voi asigura continuitatea măsurilor deja începute în ideea că nimeni nu trebuie să sufere din cauza schimbării guvernului. Cu cifrele acestea însă ne dăm seama că măsura nu își atinge scopul. Am discutat cu premierul soluții. Vă voi ține la curent”, arată mesajul lui Năsui de pe Facebook.