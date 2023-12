Premierul Marcel Ciolacu afirmă că în luna octombrie, țara noastră a fost într-o situație critică, numind-o „la gura prăpastiei”, în răspuns la o întrebare legată de controversa privind banii cash.

Referindu-se la reacțiile unor români în ceea ce privește scandalul banilor cash, difuzate pe Antena 3 CNN, Ciolacu a explicat că problema nu a fost suficient explicată.

„Cu ce am greșit? A fost o propunere, nu a fost inițiată de Marcel Ciolacu. Inițial, a fost doar o intenție, dar apoi, după ce am primit informații că aceasta nu poate fi pusă în aplicare în mod real în societate, iar reacția oamenilor a fost insuficient explicată și, într-un fel, manipulată, nu am simțit nicio rușine să vin și să declar că România nu este pregătită în acest moment pentru o astfel de decizie”.