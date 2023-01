Marcel Ciolacu, reacție dură cu privire la Nicușor Dan: Să își asume PNL dezastrul din București

Președintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a declarat, luni seara, la România TV, că PNL ar trebui să își asume ceea ce a numit dezastrul de la București.

Marcel Ciolacu spune că liberalii și cu USR-iștii l-au susținut pe Nicușor Dan la Primăria Municipiului București.

„Nicuşor Dan este candidatul PNL si al USR. Să şi-l asume. Nu contează că suntem în coaliţie. Să îşi asume PNL dezastrul din Bucucureşti. PNL şi USR îl susţin pe Nicuşor Dan. Ăsta este adevărul. Nu cred că se poate supara cineva din PNL că spun acest lucru”, a spus liderul sociali-democraților în direct.

Marcel Ciolacu a adăugat ”Să nu se scufunde. Dumneavoastră credeţi că eu nu spun lucrurile astea? Ăsta este adevărul. Să iasă şi să-şi asume. Domnule, am greşit, nu e nicio ruşine să spui. Domnule, am greşit când i-am susţinut. Sau poate îi susţin în continuare – e posibil şi acest lucru (…) Cu alte cuvinte, tot ceea ce se întâmplă în Bucureşti şi tot ce vedem la televizor, inclusiv la dumneavoastră, se datorează PNL şi a USR, care susţin pe domnul Nicuşor Dan – ăsta e adevărul. Nu cred că se poate supăra cineva din PNL că spun aceste lucruri la dumneavoastră. Fiindcă ăsta este adevărul. Eu nu am venit să vă mint”.

Fraudă la Primăria Sectorului 1

Președintele Partidului Social Democrat (PSD) a vorbit și despre situația de la Primăria Sectorului 1 al Capitalei, acolo unde subliniază că alegerile nu au fost câștigate de actualul primar, Clotilde Armand.

În schimb, liderul social-democraților spune că la această primărie a fost vorba despre o fraudă electorală.

„La Primăria Sectorului 1 au votat românii, dar acolo s-au furat voturile. S-a demonstrat. Nu cred că cineva va mai accepta vreodată să se întâmple. Nu ştiu de ce instituţiile statului nu şi-au făcut treaba, aştept şi eu să aflu. Întotdeauna există manipulare la vot, şi nu numai în România. Doamna Clotilde Armand, chiar dacă este din partea USR, a fost susţinută de PNL şi de USR. Dânsa nu înţelege de ce se duce la Primărie”, a mai explicat președintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu.