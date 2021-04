Marcel Ciolacu răstoarnă scena politică!

Marcel Ciolacu este de părere că, în momentul de față, toată lumea este îngrijorată. Însă, acesta are „un singur glonț, un singur instrument pe sesiune”, așa că nu mizează pe nimic, ci doar se uită „la circul lor”.

„Nu am retractat că depunem moțiune de cenzură. Foștii președinți PSD au plătit nota de plată pentru că agenda PSD era făcută de cineva din exteriorul partidului. Eu am promis că deciziile nu se vor mai lua niciodată în exteriorul partidului. Eu am acest instrument o singură data pe sesiune, eu nu pot să risc să-l folosesc acum când există încă probabilitatea ca USR PLUS să iasă de la guvernare. Să depună domnul Barna moțiune de cenzură, îi anunț că o votez.

Toată lumea e îngrijorată. Toată lumea vrea să plece acest guvern. Dacă mă refer la partea tehnică – eu azi anunț o moțiune de cenzură. Poate mâine domnul Barna anunță că ies din coaliție. Eu am un singur glonț, un singur instrument pe sesiune. Această moțiune de cenzură pe care aș depune-o mâine nu se mai discută, pentru că nu mai are temei.

Nu mizez pe nimic, eu mă uit la circul lor. Care este rostul, să depunem moțiune de cenzură de dragul de a o depune sau o depunem să aibă eficiență. Eu nu pot să risc să depun moțiune de cenzură acum, când există probabilitatea ca USR PLUS să iasă de la guvernare”, a transmis Marcel Ciolacu, la TVR 1.

Marcel Ciolacu, despre planurile PNL și USR PLUS

De asemenea, Ciolacu a declarat și că PNL și USR PLUS ar avea un plan de rupere a coaliției.

„Ei n-au avut congrese interne si atunci si domnul Citu si domnul Orban incearca sa se aseze cat mai bine la electoratul lor intern, dar si domnul Ciolos si domnul Barna.

Sa nu credeti ca doar PNL are o strategie de rupere a aliantei. PNL a guvernat un an de zile singur, au avut tot ciolanul si nu l-a impartit cu nimeni acum a trebui sa-l imparta. PNL au facut o negociere foarte slaba ca Orban sa fie presedintele Camerei. Si au lasat niste ministere cheie de care acum se lovesc si nu pot duce la indeplinire ce aranjamente economice si ce promisiuni au fost in spate.

Sa nu credeti ca USR nu au un joc si o planificare cand anume sa iasa ei de la guvernare, nu sa fie dati afara, si sa gaseasca vinovati PNL-ul si ei sa isi faca plaftorma pentru 2024. Artizanul este unul singur, Klaus Iohannis”, a completat Ciolacu.

Sursă foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu