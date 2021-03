Social democrații vor să depună moţiune de cenzură

„În momentul în care considerăm că ne apropiem cu o masă critică, suntem aproape de numărul de voturi ca moţiunea de cenzură să treacă, sigur că vom veni în Parlament cu aşa ceva”, a declarat Paul Stănescu la Antena 3.

În acest context, secretarul general al PSD îi îndeamnă pe cei care consideră că social democrații nu îşi fac datoria ca opoziţie să spună ce ar mai trebui făcut.

Moţiunea de cenzură va fi mai spre finalul actualei sesiuni parlamentare

Astfel, acesta a fost întrebat dacă PSD ia în calcul depunerea unei moţiuni de cenzură.

„Da. Ne gândim la o moţiune de cezură, sigur că moţiunea de cenzură va fi mai spre finalul actualei sesiuni parlamentare pentru că trebuie să ai o majoritate critică, adică ne gândim cum trebuie să facem şi discutăm mereu cu parlamentari în parte şi de la minorităţi şi de la partid de la ei discutăm. (…) În momentul în care considerăm că ne apropiem cu o masă critică, suntem aproape de numărul de voturi ca moţiunea de cenzură să treacă, sigur că vom veni în Parlament cu aşa ceva pentru că este un atribut al opoziţiei şi putem să facem lucrul ăsta”, a explicat Paul Stănescu.

Acesta a subliniat și că PSD nu poate ieşi în stradă pentru a-şi exprima nemulţumirea faţă de deciziile Guvernului. Conform celor spuse de către Stănescu, alimentarea unor mişcări de stradă în context pandemic ar fi un gest care dă dovadă de „inconştienţă”.

„Noi nu putem să ieşim în stradă să facem, lucruri pe care le fac alţii. Suntem într-o situaţie pandemică foarte gravă şi PSD nu îşi asumă aşa ceva. Ar îndemna să fim inconştienţi, nu găsesc termenul, inconştienţi să fim ca noi să alimentăm mişcări de stradă pentru că e vorba de o situaţie foarte, foarte gravă.

Repet, să înţeleagă toată lumea: nu putem să participăm la ceea ce fac alţii, la mişcări de stradă într-o criză de sănătate. Prezumţiile sunt că vom depăşi 200 de morţi pe zi foarte curând, ceea ce e foarte, foarte grav”, a spus secretarul general al PSD.

Mesaj pentru cei care spun PSD nu-şi face datoria ca partid de opoziţie

Paul Stănescu a transmis și un mesaj special pentru cei care acuză că social democrații nu-și fac treaba ca opoziție.

„Eu am un răspuns foarte simplu: cine spune că PSD-ul nu-şi face datoria ca partid de opoziţie am cerut de fiecare dată soluţii, să ne spună ce ar mai trebui să facem în plus. Adică, la ceea ce am făcut, ce ar mai trebui să facem în plus. Vorba preşedintelui Marcel Ciolacu: ar trebui să luăm benzină să ne dăm foc în faţa Parlamentului?

Nici nu ştiu ce ar mai trebui să facem pentru că de fiecare dată am combătut ce au făcut ei rău, am venit cu soluţii de fiecare dată. Deci PSD a venit cu soluţii şi le-a pus pe masa actualei puteri. Nu ştiu ce se poate face mai mult de atât. Deci chiar nu ştiu. Dacă ne spun oamenii ăştia care spun că PSD-ul nu face opoziţie aşa cum ar trebui, că face un joc de glezne – am auzit şi expresia asta – să ne spună ce ar trebui să facem şi eu vă asigur că dacă e ceva bun facem, nu se pune problema, dar să ne spună ce”, a conchis Stănescu.