Marcel Ciolacu nu a citit draftul cu legile securității naționale. Liderul PSD: Nu este o prioritate

La finalul Comitetului Politic Național al Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu a declarat că deține un stick de memorie care cuprinde draftul legilor securității naționale. Liderul PSD spune că nu a citit aceste legi deoarece ele s-ar putea modifica.

„Parlamentul s-a pregătit, are o comisie specială. Aşteptăm tot pachetul de legi să iasă din Guvern, să-l asume Guvernul şi Coaliţia şi pe urmă intră în dezbatere publică. Când se va întâmpla… Are şi preşedintele (Klaus Iohannis – n.r.) atributul său la promulgare, poate să retrimită dacă există anumite probleme. Nu va fi ceva făcut pe sub uşă”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Legile securității național nu sunt o prioritate

Liderul social-democrat a mai fost întrebat dacă deține un astfel de draft, iar răspunsul a fost pozitiv. Totuși, președintele Camerei Deputaților a precizat că nu l-a citit pentru că nu reprezintă o prioritate și pentru că pot exista modificări.

„Am cunoştinţă de acest draft. Am acest draft pe un stick la mine în birou. Îmi cer scuze, nu l-am pus în calculator şi nu m-am uitat în el şi nu l-am citit pentru că nu este o prioritate, şi este posibil să aibă modificări”, a motivat liderul PSD.

Marcel Ciolacu a scos la iveală dacă va candida la prezidențiale

Cutuma potrivit căreia preşedintele PSD este automat şi candidatul la alegerile prezidențiale a luat sfârşit, iar statutul formaţiunii va fi schimbat, astfel încât acesta să nu mai fie ales de un număr restrâns de membri, a declarat miercuri preşedintele PSD, Marcel Ciolacu.

„Haideţi să vedem în primul rând priorităţile românilor, ale coaliţiei, ale Ministerului Agriculturii. Eu ştiu că alegeri avem peste vreo doi ani şi avem timp să stăm de vorbă de aceste alegeri. În interiorul PSD nu s-a luat nicio decizie şi îmi menţin părerea, mai ales că astăzi am declanşat alegeri, fiindcă am constatat că de mult timp n-a mai fost niciun congres ordinar în PSD şi am declanşat alegeri în peste jumătate din organizaţii, de jos în sus, până la conferinţă judeţeană.

Îmi menţin părerea că statutul PSD trebuie modificat şi cine va fi candidatul pentru funcţia de preşedinte al României trebuie ales de baza partidului şi nu de un număr limitat de oameni, care, chiar dacă suntem reprezentativi, nu cred că este abordarea corectă, ci trebuie să aibă loc o competiţie internă pentru această desemnare”, a declarat Ciolacu, la finalul Comitetului Politic Naţional al PSD.