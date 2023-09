Liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat, vineri în judeţul Hunedoara, că oamenii de rând nu vor pierde venituri prin măsurile fiscal bugetare prevăzute în proiectul de lege pe care Guvernul şi-a angajat răspunderea. Premierul a mai spus că pachetul referitor la funcţionarea jocurilor de noroc deranjează cel mai mult.

„Eu am renunţat. După două săptămâni nu m-am mai uitat la televizor. M-am uitat la filme. Am renunţat să văd şi eu de la televizor ce prăpăd o să fac în România cu măsuri fiscale, combaterea evaziunii sau cu reforma în sistemul bugetar. Nu este niciun capăt de ţară. Nu este nicio măsură exagerată. Poate aş fi preferat şi eu, după două săptămâni de mandat, să nu fiu nevoit să vorbesc de acest pachet de măsuri. Nu este niciun om de rând afectat de măsurile pe care le-am luat în legea de asumare. Nu pierde niciun om de rând, niciun venit. Trebuie să existe echitate socială. PSD trebuie să fie ancorat la principiile sociale democrate europene. Nu mai sunt vremuri de haiducie. Da, am început cu şmecherii”, a afirmat, vineri, premierul.