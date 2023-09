Marcel Ciolacu a vorbit vineri, 29 septembrie, despre mai multe subiecte la Conferinţa judeţeană PSD Hunedoara. Evenimentul a avut loc la Domeniile Streiului din comuna Băcia.

Printre subiectele abordate de premier s-a aflat și informația potrivit căreia PSD şi PNL fac liste comune.

„De câte ori spun că este posibil ca din 2024 să formăm aceeaşi coaliţie, imediat apare veşnicul breaking news că PSD şi PNL fac liste comune. Aoleo, care e preşedintele, care e premierul? Oameni buni, eu şi colegii mei din conducerea partidului nu o să luăm niciodată o decizie a unei alianţe care n-are un proiect de ţară pentru România. N-o să luăm o decizie dacă acel proiect nu este susţinut de români. Dacă noi, împreună cu orice formaţiune politică, am dori să facem acest proiect şi nu are credibilitate în faţa românilor. Aşa funcţionează lucrurile într-o democraţie consolidată, după 33 de ani”, a declarat Marcel Ciolacu.

Potrivit premierului, țara a depășit „momentele pompieristice în care se făceau guvernele trăgând din căciulă”.

„Am depăşit momentele pompieristice în care se făceau guvernele trăgând din căciulă, fiindcă aşa se făceam. Ştim cu toţii. Au spus foarte clar să aşa s-au împărţit portofoliile. Păi eu am tras din căciulă să fie Natalia Intotero ministru? Experienţa Nataliei o cunoaşteţi cu toţii de atâta timp. Eu am tras din căciulă s-o rog pe Simona Bucura-Oprescu să vină ministră a Muncii şi în aproape trei luni de zile, într-un galop, să fie atât de familiarizată cu toate problemele din minister? Eu credeţi că îmi doream alt ministru la Transporturi, altul decât Sorim Grindeanu? Vă înşelaţi. Este de departe, şi nu am nicio reţinere să spun în faţa nimănui, cel mai bun ministru al Transporturilor după Revoluţie”, a mai spus liderul PSD.