Într-o postare pe pagina personală de facebook, preşedintele social-democraţilor, Marcel Ciolacu, susţine că PSD trebuie să dea premierul. Totodată, el a mai menționat că de Ziua Constituţiei, i-a trimis şefului statului, Klaus Iohannis, un exemplar din Legea fundamentală „ca să aibă reperul necesar pentru a îndeplini voinţa românilor”.

„PSD trebuie să fie la guvernare şi să dea premierul! Azi, de ziua Constituţiei, i-am trimis preşedintelui Iohannis un exemplar din Legea fundamentală a României ca să aibă reperul necesar pentru a îndeplini voinţa românilor”, a scris Ciolacu, marţi, pe Facebook.

PNL-ul îi caută pe social democrați

De cealaltă parte, prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea a declarat luni, într-o conferință de presă, că sunt lideri PNL care au luat legătura cu social-democrații pentru o susținere parlamentară.

Ea a subliniat faptul că PSD nu va vota niciodată o guvernare care să îi includă și pe liberali. Ea a mai precizat că o astfel de alianță ar fi împotriva dorinței românilor.

„Categoric. Sunt lideri PNL care suna colegii nostri si tatoneaza in vederea sustinerii in Parlament, inclusiv sustinere in sensul votului. Noi nu vom vota un Guvern care sa includa PNL. Am facut acest lucru la debutul pandemiei pentru ca suntem responsabili, dar atunci daca nu am fi facut acest lucru am fi putut fi acuzati ca aruncam tara in haos (…) Isi doresc si profesionisti de la noi, isi doresc si voturi.

Nu se pune problema, suntem fermi, sub nicio forma nu putem sa nesocotim votul romanilor si sa ne aliem cu cei impotriva carora au votat romanii. Nu ne aliem cu cei care au adus dezastrul in sanatate, educatie, economie in tara”, a declarat Gabriela Firea.

PSD a câştigat alegerile parlamentare cu 30,13% dintre voturile exprimate pentru Senat şi 29,69% pentru Camera Deputaţilor, urmat de PNL, care a obţinut 25,58% la Senat şi 25,18% la Camera Deputaţilor, după centralizarea proceselor-verbale din 96,43% dintre secţiile de votare, potrivit datelor BEC.