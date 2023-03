Nu văd premisele unor alegeri anticipate

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri că nu agreează varianta alegerilor anticipate, însă decizia ar trebui să aparţină românilor. În opinia sa, alegerile anticipate nu trebuie forțate „pe o şmecherie tipică oamenilor politici”.

„În condiţiile actuale, eu nu văd premisele unor alegeri anticipate. Dacă decizia unei coaliţii este de a avea alegeri anticipate, cred că, în primul şi în primul rând, trebuie să ne adresăm românilor şi să întrebăm dacă ei sunt dispuşi să facem alegeri anticipate şi de ce vrem anticipate. Să forţăm nişte anticipate pe o şmecherie tipică oamenilor politici, eu nu voi merge.

Dacă avem argumente faţă de români de ce să facem anticipate, venim argumentăm, explicăm românilor şi românii, presupun că există aceste instrumente, sondajele, şi vom vedea dacă sunt de acord sau nu cu acest exerciţiu, democratic, de altfel, care nu s-a întâmplat în România niciodată până acum”, a explicat el pentru Europa FM.

Alianță cu PNL la alegeri?

În ceea ce priveşte o eventuală alianţă cu PNL, Marcel Ciolacu a precizat că poate fi realizată „dacă aceasta este aşteptarea românilor”, iar decizia aparţine şi celor două partide.

„Pasul următor al unei coaliţii, dacă vrem să dăm o perspectivă acestei coaliţii, ar fi o alianţă. Alianţa presupune liste comune, candidaţi comuni. (…) Dacă asta este aşteptarea românilor, este foarte posibil să o facem. Problema e că nu poate să o facă numai PSD-ul sau numai PNL-ul. (…)

Eu nu exclud nimic, ceea ce e un lucru de bun simţ pentru un om politic. Eu ce nu pot să vă spun este că… Nu decid eu. Acest lucru îl decide partidul. Am spus că nu exclud acest lucru, am văzut reacţia liderilor PNL şi, din punctul meu de vedere, după reacţia celor de la PNL, nu mai are loc această…”, a transmis el.

O comunicare bună cu premierul Nicolae Ciucă

Marcel Ciolacu a mai afirmat că discută de fiecare dată cu premierul Nicolae Ciucă în urma întâlnirilor importante care privesc România şi a opinat că acest lucru ar trebui extins şi în cazul liderilor opoziţiei.

„Pot să vă anunţ o premieră în politica românească. Eu sunt preşedintele PSD. Domnul Nicolae Ciucă este preşedintele PNL, adversarul tradiţional al PSD.

Comunicăm în fiecare zi după o întâlnire importantă care priveşte România. Niciodată nu s-a întâmplat aşa ceva. Şi mai mult: trebuie extins acest lucru şi cu liderii partidelor din opoziţie”, a completat el.