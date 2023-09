Premierul Marcel Ciolacu a fost întrebat marţi, ce se întâmplă cu pachetul fiscal-bugetar și a precizat că se lucrează încă la actul normativ. Ulterior acesta va fi pus în transparență.

Premierul a mai declarat că prin acest act normativ nu vor fi instituite măsuri de austeritate, precizând că o să crească salariile.

„Am aşteptat şi am vorbit despre aşa-spusa austeritate, dar eu am văzut în actul normativ că o să crească salariile şi nu e nicio austeritate şi explicând de fiecare dată că România a învăţat din fosta criză, când s-a făcut o greşeală majoră tăind salariile la români.

Cu adevărat, unii care au totuşi salarii foarte mari, din punctul meu de vedere, în sistemul bugetar nu pot să beneficieze şi de vouchere de vacanţă, la fel ca şi cei aproape un milion şase sute de mii de români care au salariul minim pe economie. Dar nu am văzut nimic de austeritate. Cum am aşteptat şi am suportat această austeritate două luni, Mai putem sta două trei zile”, a afirmat primul ministru.