Marcel Ciolacu atrage atenția că rezolvarea migraţiei și crizei energetice trebuie să fie prioritare în acest an

Președintele PSD a participat în format online la reuniunea Internaţionalei Socialiste. În acest context, le-a transmis colegilor că rezolvarea migraţiei, a crizei energetice, a crizei de securitate şi combaterea populismului sunt jaloane cheie pentru acest an.

„Le-am cerut prietenilor din Internaţionala Socialistă să revitalizeze şi să dea un nou impuls organizaţiei noastre, sub conducerea lui Pedro Sánchez. Rezolvarea migraţiei, a crizei energetice, a crizei de securitate, convergenţei şi combaterea populismului sunt jaloane cheie pentru 2023”, a scris Marcel Ciolacu pe Twitter.

Amintim că premierul spaniol Pedro Sanchez a fost numit preşedinte al Internaţionalei Socialiste (IS) în ziua de 25 noiembrie 2022, la Congresul orrganizaţiei care reuneşte 132 de partide socialiste sau social-democrate din lume şi care s-a desfăşurat la Madrid.

A două zi, preşedintele PSD Marcel Ciolacu a fost ales vicepreşedinte al Internaţionalei Socialiste (IS).

În altă ordine de idei, Marcel Ciolacu a declarat anterior că social democraţii lucrează la un nou program de guvernare care va fi supus aprobării în coaliţie, precizând că formațiunea pe care o conduce nu va veni cu noi taxe, ci doreşte un mediu de afaceri egal pentru toată lumea.

„Noi facem un program de guvernare cu care o să mergem în coaliţie pentru că nu va fi programul de guvernare al PSD, nici al PNL, nici al UDMR, va fi un program de guvernare al coaliţiei şi al Guvernului României”, a afirmat președintele PSD.

„În acest moment, echipele de lucru încearcă să găsească cea mai bună soluţie pentru că preţurile la alimente reprezintă componenta cea mai mare din inflaţie. Şi ne-am asumat ca acest an să terminăm cu inflaţia de o singură cifră şi atunci o să venim cu soluţii pentru a diminua inflaţia. (…) O să venim cu soluţii. E o măsură insuficientă doar micşorarea TVA, s-a mai făcut acest lucru în România şi într-o lună de zile s-a revenit la preţuri, cred că nu vrem să ne păcălim.”, a explicat Marcel Ciolacu.

I called upon our @Soc_Intl friends to revive & give a fresh boost to our organization under the leadership of @sanchezcastejon. Tackling migration, energy crisis, security, convergence & combating populism are key milestones for 2023. pic.twitter.com/LoBMMEhs1L

— Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel) February 3, 2023