Liderul PSD Marcel Ciolacu a sugerat că este gata să demisioneze din funcție dacă pachetul de măsuri fiscale nu este susținut și de PNL. Premierul a vorbit despre situația deficitului bugetar și despre măsurile fiscale, luni, la Aleph News.

„Nu ne mai permitem”

„Nu voi accepta ipocrizia. Nu caut vinovați, căutăm soluții împreună, mi le asum fără nicio problemă. Trebuie să înțeleagă și cei care au avut aceste facilități că statul atunci și-a permis și acum nu își mai permite (…) și ce putem pierde. Eu nu vin cu taxe noi, nu voi veni cu nicio taxă nouă. În schimb, cu echitate fiscală voi veni. Mediul de afaceri trebuie să fie unul corect, concurențial”, a declarat Marcel Ciolacu.

„E posibil să pierd niște voturi, îmi asum aceste lucruri, le voi explica și în partid (…), dar acasă când mă duc și mă uit în oglindă, știu că am făcut ceea ce era corect pentru România, țară în care copilul meu va crește”, a adăugat el.

Nu își asumă? Eu mi-am pus mandatul pe masă

Întrebat despre poziția partenerilor de la PNL, liderul PSD a spus: „Eu vă spun că și domnul președinte Nicolae Ciucă, și sunt ferm convins că – și la PSD mai sunt oameni care mai comentează – marea majoritate înțeleg cât de importantă este stabilitatea politică și cât de important e să depășim acest moment, care nu este catastrofal. Noi avem creștere economică și vom avea creștere economică. România nu intră în recesiune, dar are un moment de depășit în ceea ce privește asumarea deficitului. Sunt ferm convins că îl vom depăși”.

„Nu își asumă? Eu mi-am pus mandatul pe masă și să revină ei să conducă singuri. Pot să vină cu USR, că au mai condus vreo doi ani și jumătate și au adus țara unde au adus-o (…). Nu le aduce niciun vot în plus, cum nici PSD-ului nu îi aduce niciun vot în plus când vorbesc despre PNL de rău – nici PNL-ului nu îi aduce niciun vot în plus când vorbește de PSD. Unii sunt de stânga, unii sunt de dreapta (…). Ar trebui să se gândească de două ori când atacă pe cineva din PSD”, a continuat Marcel Ciolacu, întrebat din nou despre poziția PNL.