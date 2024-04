Marcel Ciolacu a declarat că „suntem cel mai bolnav popor”, potrivit unor statistici. Totodată, șeful PSD a declarat că nu este de acord să acorde bani pentru concediile medicale de „tuse și junghi”.

În schimb, el a dat asigurări că de taxa pe boală, respectiv impozitul de 10% pe concediile medicale, vor fi scutiți și bolnavii cronici.

În momentul de față, sunt exceptați de la acest impozit bolnavii de cancer, gravidele și mamele care îngrijesc copii bolnavi.

„Dacă ne uităm pe statistici, suntem cel mai bolnav popor din lume. La asemenea dimensiuni. Dacă doriți, ca să dau venituri mai mari celui care, cu voia sau fără voia sa, a răcit și stă 5 zile acasă, nu am să o fac!

El a mai spus că statul nu are suficiente resurse să acorde bani pentru „tuse și junghi”. Totuși, premierul spune că a luat o decizie în Guvern cu privire la impozitul de 10%.

Astfel, cel aflat în concediu medical pentru maternitate, pentru faptul că are copilul bolnav, pentru boli cronice, pentru cancer, va avea un venit suplimentar cu această taxă de 10%, spune premierul.

„Adică să dau și medicamente compensate pentru tuse și junghi, să plătesc absolut tot, să suport eu, statul român, la această dimensiune de 6 miliarde pe an concedii medicale nu am să o fac!

Am luat o decizie rapidă, pentru că deja se tot întârzia a se interveni în Parlament pe acest act normativ. Am luat o decizie, nu sunt probleme ceea ce privește bolnavii cronici”, a declarat Ciolacu.