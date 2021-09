Marcel Ciolacu a explodat: ”Guvernul Cîțu va fi trimis acasă!”, se angajează președintele PSD, care până acum a fost acuzat că i-a ținut trena Premierului și a ajutat la blocarea în Parlament a moțiunii de cenzură depuse de AUR și USR PLUS.

Ciolacu spune însă voturile PSD vor contribui la trimiterea lui Florin Cîțu acasă. Nu a precizat și la ce moțiune de cenzură.

Marcel Ciolacu a explodat: ”Culmea tupeului!”

”Culmea tupeului! Să susțină vaccinarea obligatorie, când ei – guvernanții, în frunte cu președintele Iohannis! – încalcă orice restricții, organizând un Congres cu 5.000 de oameni – un adevărat focar național de COVID-19 în plin val 4 al pandemiei!

Le spun clar, să nu se mai chinuie! Prin Parlament, cu voturile PSD, vor obține doar un singur lucru: Guvernul Cîțu va fi trimis acasă!”, a scris Marcel Ciolacu vineri pe Facebook.

Nu este prima ocazie în care președintele social-democraților își exprimă nemulțumirea față de congresul liberalilor

”Congresul PNL cu 5.000 de oameni într-o singură sală, deși infectările au explodat- este un afront uriaș la adresa românilor.

”Este o dublă măsură flagrantă”

Guvernul Cîțu siluiește cum vrea legea în interes politic, dar le cere românilor să accepte restricții tot mai severe. Este o dublă măsură flagrantă care va avea ca efect și mai puțină încredere în guvernanți.

Anul trecut, PSD a organizat Congres online în pandemie și a făcut eforturi uriașe să respecte toate prevederile legale:

– am redus masiv numărul de delegați;

– am folosit mai multe spații interioare și exterioare din țară conectate prin internet;

– am stat mai puțin de 20 de persoane în aceeași sală.

Acum, PNL face orice să fie deasupra legii. 5.000 de liberali ignoră normele sanitare, cu riscul de a răspândi virusul în toată țara.

În România revine carantina, magazinele se închid din nou la ora 18.00 sau 20.00, iar Cîțu, Orban, Gorghiu și Rareș Bogdan au un singur gând: cum să numere voturile.

Restul țării a reînceput să numere zilnic morții de COVID 19.”, a scris Ciolacu anterior pe Facebook.