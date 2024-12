Marcel Boloș a primit avizul în Parlament pentru a reveni la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), o instituție care a avut un rol definitoriu în cariera sa. După un mandat la Ministerul Finanțelor (MF), în care s-a concentrat pe protejarea investițiilor, asigurarea stabilității economice și modernizarea administrației fiscale, acesta revine la conducerea MIPE cu o perspectivă consolidată.

✅Un alt pilon esențial a fost sprijinul pentru mediul de afaceri prin schemele de ajutor de stat și garanțiile de portofoliu. Prin Programul IMM Plus , am pus la dispoziția mediului de afaceri 13,32 miliarde lei, pentru ca 14.000 de antreprenori să beneficieze de sprijinul necesar pentru dezvoltare și investiții”, a spus oficialul român.

✅Îmbunătățirea colectării veniturilor, prin măsuri care au redus evaziunea fiscală și au crescut încrederea contribuabililor în sistem. Implementarea măsurilor de digitalizare și a reformelor fiscale a contribuit semnificativ la creșterea ponderii veniturilor fiscale în PIB, de la 24,2% la 26,2%, ceea ce a generat un plus de 75 miliarde lei în venituri colectate. Această creștere a veniturilor nu doar că a contribuit la reducerea presiunii deficitului bugetar, dar a și creat un spațiu fiscal mai mare pentru investiții strategice, creșteri de pensii și menținerea formelor de sprijin pentru persoanele vulnerabile.

✅Sustenabilitatea finanțelor publice a fost o prioritate centrală în mandatul meu la Ministerul Finanțelor, chiar și într-un an dificil pentru buget, marcat de provocări economice și de presiuni electorale. Am reușit să menținem un echilibru delicat între nevoia de dezvoltare economică și angajamentele sociale privind majorarea pensiilor și salariilor.

✅Asumarea unui plan bugetar structural pentru o consolidare fiscal-bugetară pe 7 ani, care aduce o reducere lină a deficitului bugetar și asigură menținerea datoriei publice mult sub media Uniunii Europene . Această reducere graduală permite implementarea unui buget de investiții de 1.000 miliarde lei până în 2031 (peste 100 miliarde lei anual). Trebuie să înțelegem că dacă România nu s-ar fi conformat Tratatului, atunci risca suspendarea fondurilor europene. Adică pentru România ar fi urmat o perioadă fără investiții în autostrăzi și drumuri, fără investiții în spitale, fără investiții în școli, fără investiții în apă-canalizare.

Marcel Boloș revine la conducerea MIPE cu un obiectiv clar: să simplifice accesul la fondurile europene, să semneze rapid contractele pentru perioada anilor 2021-2027, în cadrul căreia trebuie atrași 46 miliarde de euro, să deblocheze PNRR și să continue procesul de descentralizare a fondurilor europene. Beneficiarii trebuie să poată accesa rapid și ușor fondurile europene, fără bariere administrative inutile.

Pentru a atinge aceste obiective, oficialul român își propune continuarea simplificării procedurilor de accesare și gestionare a proiectelor și optimizarea platformei MySMIS, astfel încât proiectele să poată fi depuse și finanțările gestionate eficient, în timp real. Potrivit spuselor sale, este necesară acordarea de asistență tehnică personalizată autorităților locale și beneficiarilor pentru a depăși blocajele.

O altă prioritate este lansarea apelurilor de proiecte și semnarea contractelor de finanțare în cadrul Politicii de Coeziune 2021-2027, cu accent pe infrastructură, sănătate, educație, digitalizare și tranziția verde. Este importantă continuarea transferului de competențe către autoritățile locale, astfel încât acestea să beneficieze de mai multă autonomie în gestionarea proiectelor și a resurselor, primind totodată sprijin tehnic și administrativ pentru implementare.

În ceea ce privește Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), politicianul a precizat că este necesară o radiografie detaliată a jaloanelor blocate pentru a realiza reformele restante din cererea de plată III și cele prevăzute în foaia de parcurs pentru aderarea la OECD. Potrivit spuselor sale, este esențială adaptarea PNRR la contextul realității implementării, prin simplificarea fluxurilor financiare pentru beneficiarii fondurilor din acest program.

„Mă întorc așadar într-un loc drag mie, cu oameni foarte buni, pe care am avut privilegiul să-i coordonez de două ori înainte. În ultimul mandat, am demonstrat că România poate vorbi de eficiență în utilizarea fondurilor europene, reușind să aducem 11,3 miliarde de euro într-un singur an, un record care a pus România pe o traiectorie de dezvoltare accelerată.

Rămâne de văzut cum va arăta acest al treilea capitol, dar mă angajez să mențin aceeași dedicare și determinare pentru beneficiari. Misiunea mea este clară: să transform resursele europene în proiecte care schimbă vieți și să aducem împreună modernizarea pe care o așteptăm cu toții.

Succesul depinde de munca în echipă și de colaborarea strânsă cu toate părțile implicate. Împreună, putem face ca al treilea mandat să fie cel puțin la fel de semnificativ precum celelalte”, a scris el, luni seară, pe Facebook.