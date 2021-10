CAPITAL: Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

MANUELA NECULA: În noul context generat de pandemie, unul dintre proiectele cele mai importante pentru noi a fost legat de siguranța și protecția echipelor noastre și de adaptarea cât mai eficientă la noul mod de lucru. Cu efort susținut, ne-am dovedit capacitatea de reziliență, reușind performanța de a menține un business solid și de a le asigura echipelor stabilitatea necesară pentru a rămâne performante. Astfel, am reușit să fim partenerii de care clienții nostri au avut nevoie în aceasta perioadă, acționând (mai mult ca niciodată) ca și consultanți competenți și agili.

Rezultatele adaptării rapide și eficiente la actualul context au fost pe măsură. Proiectele au fost intense, cei mai mulți dintre clienți au înțeles cât de important este să continue comunicarea și, la rândul lor, să râmână parteneri activi ai societății. A fost o perioadă intensă și în zona de dezvoltare de new business.

Dintre proiectele pe care le-am realizat în acest an, ma bucur să menționez campania Alături de oameni, pe care am dezvoltat-o pentru Dr.Max. Campania este una foarte de emoționantă și aduce în prim plan realitatea seniorilor din România, care se confruntă cu singuratatea și cu mentalitatea învechită că bătrânețea este un stigmat. Este o temă a societății actuale pe care am transpus-o într-o campanie de suflet, cu speranța că orice pas mic, dar susținut, poate schimba mentalități deficitare.

Un alt proiect important, din acest an, a fost repoziționarea brandului Poiana, o campanie regională, dezvoltată atât pentru piața din România, cât și pentru cea din Bulgaria.

„Ogilvy își dorește să fie cea mai performantă platformă creativă”

Iar dintre cele mai importante proiecte pe care le-am implementat anul trecut, aș menționa o campanie foarte relevantă pentru momentul respectiv, care a fost preluată ulterior și în Belgia. Este vorba despre campania Dincolo de cifre sunt oameni, o inițiativă civică prin care noi, ca Ogilvy, ne-am alăturat susținerii comunităților creative din România într-un moment extrem de delicat pentru supraviețuirea lor.

Continuăm să avem planuri extrem de ambitioase, atât pentru finalul acestui an, cât și pentru anul următor. Aș sumariza esența strategiei noastre într-o frază simplă, dar care îi definește complexitatea: Ogilvy își dorește să fie cea mai performantă platformă creativă și cel mai bun partener de creștere pentru clienți, contribuind la evoluția rapidă a valorii acestora în piață.

Suntem în plin proces de implementare a unui nou design operațional menit să susțină această strategie, pornind de la un aspect major al prezentului: este momentul ca industria de comunicare să treacă de la a construi imagine, la a produce impact. Iar la Ogilvy, ne asumăm misiunea de a inspira brandurile și oamenii să aibă un impact pozitiv asupra lumii în care trăim.

CAPITAL: Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

MANUELA NECULA: Mă gândesc la cele două momente de criză pe care le-am traversat la cârma Ogilvy, în România, tocmai pentru că sunt oarecum în oglindă. Criza din 2008 și criza sanitară din 2020, momentul pandemiei. Ambele au caracteristicile unor evenimente de tip “black swan” și ne-au pus în fața unor situații cu care nu ne mai confruntasem, situații care ne-au testat limitele. Firul roșu dintre cele două este că ambele ne-au obligat să ne adaptăm și din fiecare dintre ele am ieșit mai puternici și am reușit să consolidăm business-ul. Pentru mine sunt două momente de impact major, cu siguranță, cu particularitățile fiecăruia. Pandemia a avut și continuă să aibă și un impact psihologic enorm, la nivelul întregii societăți și ne determină să ne adaptăm cultura organizațională, modul de lucru și stilul de leadership, la un context cu totul diferit.

Nu știu dacă putem vorbi despre rezolvare în astfel de contexte, ci mai curând despre gestionare. Parafrazându-l pe Charles Darwin, pot să spun că lecția pe care am învățat-o atunci, și de care mi-am reamintit acum, este că într-o situație de criza majoră, nu cei mai puternici și nici cei mai inteligenți sunt cei ce supraviețuiesc, ci aceia care se adaptează rapid.

De asemenea, o similitudine a celor două momente este faptul că brandurile care au continuat să comunice în plină criză au fost avut de câștigat pe termen lung. Există studii internaționale care demonstrează că și în perioada post criză, market share-ul companiilor ce au continuat advertisingul în criză a crescut într-un ritm mai alert, comparativ cu al celor ce și-au înghețat investițiile în perioada de criză. Și atunci, ca și acum, planul de gestionare a crizei a presupus, după primul moment de panică, adaptarea rapidă. Dacă atunci, una dintre consecințele foarte grave, dincolo de reducerea investițiilor, a fost degradarea (într-o bună masură) a calității comunicării, acum aș spune că am înteles cu toții că, la finalul zilei, ce ne rămâne și ne duce mai departe este tocmai calitatea și continuitatea comunicării.

Rețeta succesului pentru Ogilvy

MANUELA NECULA: La Ogilvy suntem consultanți în comunicare pentru toți clientii noștri, iar succesul nostru se măsoară prin succesul business-ului acestora. Faptul că aceștia ne consideră parteneri strategici și ne recunosc aportul direct în dezvoltarea brandurilor și business-ului lor, reprezintă pentru noi cheia succesului.

CAPITAL: Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

MANUELA NECULA: Unul din motivele importante care m-au facut să aleg industria de comunicare și să îi rămân fidelă de-a lungul acestor ani este impredictibilitatea și spontaneitatea „programului zilnic”. În publicitate nu ai cum să te plictisești vreodată. Singurul lucru sigur este ora foarte matinală la care mă trezesc, îmi savurez cafeaua și mă bucur de începutul fiecărei zile. Parte din această bucurie este o plimbare în ritm rapid în parc, care îmi dă energie și mă ajută să-mi limpezesc gândurile.

Ziua de muncă este, de cele mai multe ori, planificată și organizată între întâlniri cu colegii și clienții, atât cei din România, cât și cei internaționali și tot ceea ce presupune munca într-o companie multinațională. Însă, de multe ori, poate apărea o solicitare urgentă din partea unui client, nevoia de consultanță pe un subiect acut, nevoia de shimbare și adaptare a unui proiect, în funcție de un anumit context socio-cultural al momentului, sau identificarea unei oportunități imediate, ceea ce poate duce la schimbarea priorităților stabilite la începutul zilei. Agilitatea, adaptabilitatea, abilitatea de a lua decizii rapide și capabilitatea organizației de a le implementa rapid și la standarde înalte sunt atribute esențiale în această industrie și care se antrenează constant.

Recunosc că sunt foarte norocoasă, întrucât tot ceea ce ține de comunicare este pentru mine o pasiune, ceea ce face ca întrepătrunderea dintre viața profesională și cea personală să fie naturală și ușoară.

Spre seară, îmi face plăcere să mă relaxez în compania familiei sau a prietenilor sau să-mi petrec timpul citind, explorând site-uri de interes sau, pur și simplu, urmărind un film pe Mubi sau un serial pe unul dintre canalele de streaming.

Cele mai importante realizări din ultima perioadă

MANUELA NECULA: Una din realizările importante pentru mine este faptul că parteneriatele noastre cu clienții s-au cimentat în ultima perioadă, aceștia au avut încredere în consultanța pe care le-am oferit-o, iar rezultatele lor în privința dezvoltării brandurilor și a creșterii market share-ului, stau mărturie.

O altă realizare extrem de importantă și destul de rar întâlnită în industria locală de comunicare este faptul că, în ciuda provocărilor majore prin care a trecut business-ul, am reușit să ne păstrăm întreaga echipă și să nu afectăm în niciun fel toate beneficiile colegilor noștri.

O realizare care ne-a demonstrat că oferta noastră de servicii este una relevantă și adaptată noilor nevoi ale clienților este numărul semnificativ de clienți noi, câștigați în urma licitațiilor recente, care variază de la start-up-uri, până la repoziționarea unor branduri extrem de cunoscute.

În privința realizărilor personale, cred că ultima perioadă mi-a reamintit cât este de important să rămân în echilibru, în orice situație. Și să continuu să fiu recunoscătoare pentru fiecare moment pe care îl trăiesc alături de familie, prieteni, colegi.

În perioada aceasta am reînvățat bucuria lucrurilor simple, bucuria unei plimbări pe străzile din cartier, sunetul unei voci dragi la telefon, torsul motanului, zâmbetul unui prieten, claritatea răsăritului, observarea atentă a clipei.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-a adus criza medicală în activitatea dumneavoastră și cum v-ați adaptat activitatea?

MANUELA NECULA: Pandemia a fost perioada în care clienții au putut evalua exact impactul continuării comunicării, precum și consecințele „înghețării” acesteia. Ca urmare, au nevoie de parteneri de comunicare puternici și agili, capabili să îmbine creativitatea și tehnologia într-un mod eficient și care să îi susțină în atingerea obiectivelor de business. La Ogilvy avem aceste capabilități, ne-am extins și dezvoltat echipa, îmbinăm talentul și determinarea locală cu accesul la cele mai noi trenduri și instrumente internaționale, iar perioada care a trecut ne-a demonstrat că am reușit să ne adaptăm la toate schimbările ce au loc în comportamentul consumatorilor.

CAPITAL: Aveți hobbyuri care ar putea fi evidențiate?

MANUELA NECULA: Mai mult decât un hobby, o pasiune reală sunt călătoriile. Mi se pare că nimic nu te poate ajuta mai mult să-ți deschizi mintea și să evoluezi, decât călătoriile. Iar această perioadă, în care a fost dificil să călătoresc, mi-a sporit acest dor. Îmi place enorm să descopăr locuri noi, să încerc să înțeleg cum trăiesc oameni din culturi și societăți diferite, să vizitez muzee, să descopăr gastronomia locală. Iar dintr-o călătorie, cel mai mult îmi place să mă pierd pe străzile unui oraș unde am ajuns pentru prima oară și să respir, pur și simplu, atmosfera locului respectiv.

CAPITAL: Care credeți că este rețeta succesului pentru a ajunge o femeie de succes?

MANUELA NECULA: Personal, nu mă percep neaparăt ca „o femeie de succes”, dar ca leader de business încerc să pun constant în aplicare una dintre învățăturile lui David Ogilvy, pe care o consider atemporală și extrem de valoroasă:

“Dacă fiecare dintre noi va angaja oameni care sunt mai mici decât noi, vom deveni o companie de pitici. Dar, dacă fiecare dintre noi va angaja oameni mai mari decât noi, vom deveni o companie de giganți”.

CAPITAL: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

MANUELA NECULA: Un om căruia îi place să exploreze, să-și deschidă orizontul, să înțeleagă, să experimenteze, să învețe cât mai multe despre natura umană, societate, contexte, business sau artă și care încearcă să fie și un facilitator pentru ceilalți.

CAPITAL: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

MANUELA NECULA: The only impossible jurney is the one you never begin (Tony Robbins)