O tabletă, deoarece chiar el ți-a spus de multe ori că își dorește una. Cu toate că decizia de a oferi o tabletă unui copil sau adolescent este uneori controversată (mai ales dacă vorbim de copii mici), există o mulțime de motive bune pentru care merită să îndeplinești dorința copilului tău la inceputul anului.

O tabletă este un cadou de educație, divertisment și multe altele. Dacă al tău copil este deja la școală, o tabletă îi poate fi de folos în multe moduri: să caute informații despre subiectele sale de interes, să se conecteze pe skype cu ai săi colegi, să facă anumite cursuri online (de șah, aritmetică mentală, limbi străine, actorie etc), să asculte muzica preferată, să vizioneze filme animate și poate chiar să deprindă anumite abilități de IT (excel, power point, baze de date, programare etc).

O tabletă este un mic computer care oferă copiilor și adolescenților posibilitatea de a se juca, de a învăța, de a căuta pe internet informații despre subiecte educative, de a-și face proiectele și temele etc.

Iată de ce merită să oferi unui copil o tabletă la inceput de an

Pentru că astfel îl poți responsabiliza

Pentru că tableta este un instrument educațional interactiv actual

Pentru că vei putea să monitorizezi cu ușurință ceea ce face copilul cu tableta și ce site-uri vizitează (există chiar setări ce permit limitarea anumitor comenzi, în funcție de vârstă copilului).

Pentru că orice copil sau adolescent se va bucura nespus să primească un astfel de cadou la inceput de an.

Dacă al tău copil sau adolescent a cerut o tabletă, nu respinge această idee. Gândește-te la lucrurile bune pe care le poate aduce o tabletă pentru el.

Sfaturi pentru a cumpăra o tabletă pentru copilul tău

Dacă ai un copil de vârstă mai mică și este prima tabletă a copilului tău, nu îți recomandăm să investești într-o tabletă scumpă. Dacă nu este foarte responsabil, copilul poate să folosească tableta și prin curte, să uite de ea, să-i spargă ecranul sau să o zgarie. Prin urmare, alege mai degrabă o tabletă mai ieftină și mai mică.

Dacă ai un copil mai mare, un adolescent și știi că este responsabil, atunci poate fi o idee foarte bună să-i oferi o tabletă și poate chiar un ipad, cu procesor mai bun și suficientă memorie. O tabletă mai performantă se mișcă mai rapid și oferă un randament mai bun în diverse aplicații.

Alege cu atenție dimensiunea ecranului. Tabletele sunt disponibile cu ecrane între 8″ și 13″. Cele mai mari sunt mai potrivite pentru vizionarea filmelor, dar cele cu dimensiuni compacte sunt portabile și mai ușor de manevrat.

Tableta pe care o primește îl poate ajuta pe cel mic sau pe adolescent să devină mai responsabil cu gestionarea timpului de ecran, să nu se plictisească în mașină atunci când mergeți la bunici sau în concediu, să se joace, să facă ore online, să asculte muzică și multe altele.

O tabletă aduce multe beneficii pentru copii și adolescenți și oferă un instrument important prin care părinții pot preda responsabilitatea tehnologiei. Oferă o tabletă la inceput de an și s-ar putea să fii surprins de ușile pe care aceasta le poate deschide.