În urma anunţului făcut vineri seară de Alexandru Cumpănaşu, care susţine că ar fi găsit-o pe Luiza în Italia, Monica Melencu, mama fetei, a oferit primele declaraţii. Femeia a declarat pentru Antena 3 că tânăra care apare în filmuleţ şi în fotografii seamănă foarte mult cu Luiza. Monica Melencu recunoaşte că nu poate fi 100% sigură, însă fata din imagini are multe trăsături comune cu Luiza.

“Am văzut filmulețul. Mi-a arătat o fată. Are foarte multe trăsături cu Luiza. Luiza a fost și în Italia, știa limba. Doar la păr e diferența. Fata vorbește, o întreabă cineva de preț, câți ani are. S-a oprit o mașină cu doi români acolo. Ea e acolo la prostituție. A zis că tariful e 30. Eram așa bulversată. Noi așa zicem că e Luiza, după canini. E machiată foarte strident, părul lung, unghii albe. Se aude vocea ei, dar nu se aude foarte bine.

Domnul Cumpănașu ne-a pus-o din telefon în telefon. Ne-a sunat cu video. Prima dată au vorbit în italiană, Luiza vorbește perfect italiana. Apoi au întrebat-o în română. A spus că ea e fata din televizor. A spus că da.

În a doua poză se aseamănă foarte clar. Iar la nas și la sprâncene mi se pare ceva. Am zis că 100% nu știu dacă e cu ea, dar are trăsături. Ea are niște canini, știți. În video se vedea asta. Noi așa am zis că e Luiza. Ar fi undeva lângă Genova. Am rămas înmărmuriți!”, a declarat Monica Melencu pentru Antena 3.

