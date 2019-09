Monica Melencu, mama Luizei Melencu a răbufnit la decizia DIICOT de a o amenda pentru că nu s-a prezentat la București.

Mai mult, aceasta este revoltată pentru că timp de 6 luni anchetatorii nu au fost în stare să îi spună ce s-a întâmplat cu fiica ei.

„Dincă mi-a luat fata, DIICOT îmi ia banii! Să mă ia şi pe mine Dincă, ca să pot să le plătesc banii procurorilor! În şase luni, de când a dispărut Luiza, ce adevăr am aflat? Mi-e ruşine că trăiesc în România! Trei luni şi jumătate m-am dus la porţile DIICOT şi mi-au spus că n-au nicio pistă. Ce încredere să mai am eu în DIICOT? Nu mai am nicio întredere”, a spus Monica Melencu la România TV.

De asemenea, mama Luizei a precizat că și-a pierdut încrederea în abilitatea autorităților române de a rezolva cazul.

