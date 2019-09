Mama Luizei a declarat, în direct la România TV că, în dimineața în care politiștii așteptau mandatul pentru a intra în locuința lui Gheorghe Dincă, ei au trecut pe acolo și l-au văzut pe procurorul Liviu Vasilescu.

„În ziua aceea, am trecut pe la acea poartă. Trebuia să ajungem undeva la Bucureşti. Când am trecut prin faţa porţii, Vasilescu şi câţiva jandarmi erau în faţa porţii cu cafeaua în mână. Ce au aşteptat? Să cânte cocoşii? Nu am ajuns bine în Alexandria, că ne-a şi sunat Vasilescu sa venim acasă, că, fără voia lui, nu avem voie la TV. Aşa am fost de umiliţi. Ne-a zis ce s-a întâmplat, ne-a zis de butoi, de bijuterii şi ne-am întors pentru motivul să vedem daca sunt ale Luizei”, a explicat mama Luizei la România TV.

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, spunea la mijlocul lunii august că a intrat în posesia unui raport din care reiese faptul că procurorul din Caracal a deschis dosar penal după ce a văzut la televizor că fata în vârstă de 15 ani e dată dispărută. Cumpănașu nu a indicat proveniența raportului, menționând doar că este vorba de „un raport de inspecție” al unei instituții din afara Ministerului Afacerilor Interne.

„Domnul procuror de la Parchetul Caracal a deschis dosarul penal nu ca urmare a sesizării de la 112, a presupuselor sesizări ale poliției Dobrosloveni sau Caracal, ci ca urmare a vizionării unei emisiuni TV”, a spus Cumpănașu.

La data de 25 iulie 2019, în jurul orelor 12.00, procurorul Vasilescu Liviu din cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova a văzut la un post de televiziune că a disparut o minoră pe raza municipiului Caracal. În această situație a luat legătura cu Poliția municipiului Caracal și a aflat că, într-adevăr, s-a reclamat o dispariție, iar în jurul orelor 11.00 o persoană de sex feminin a apelat serviciul 112, spunând că a fost bătută și violată de un bărbat în jur de 50 ani, fiind sechestrată într-o locuință în Caracal.

Cumpănașu a declarat că raportul arată și că procurorii și polițiștii implicați în intervenția la casa lui Gheorghe Dincă din Caracal au afirmat că au convenit de comun acord ca intervenția poliției să se facă în dimineața zilei de 26 iulie, la ora 6. Document prezentat de Alexandru Cumpănașu pe Facebook Cumpănașu crede că aceștia vor să se acopere unii pe alții pentru a scăpa de ancheta penală aflată în curs privind modul în care s-a acționat pentru salvarea Alexandrei Măceșanu.

„Este o altă instituție care a dispus o cercetare cum s-a acționat din punct de vedere procedural. Raportul spune că ei au decis ad-hoc să nu se intre până la ora 6. Evident o prostie și o golănie și o acoperire a criminalului și celor care sunt în spatele sau deasupra lui”, a spus Cumpănașu.

Persoanele vizate de acuzația lui Cumpănașu sunt procurorul de caz, procurorul-șef din Caracal, un procuror de la DIICOT Craiova și șefii Poliției Caracal și al IPJ Olt.

