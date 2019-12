Nominalizat la categoria lui alaturi de nume importante din business-ul romanesc precum managerii de la Microsoft si Untold, Filip Maria, in varsta de doar 29 de ani, a reusit sa castige trofeul de managerul anului pentru impactul puternic pe care compania pe care o conduce a avut-o in ultimul an pe piata industriilor creative din Romania. „Am fost uimit si magulit cand am auzit ca am castigat acest premiu la o gala la care sunt prezente personalitati atat de importante din business-ul romanesc. Este prima data cand in familia noastra altcineva in afara de Smiley urca pe o scena. De 6 ani de zile, pe langa frate, mama, tata, numesc „familie” si colegii de la HaHaHa Production, compozitori, producatori, artisti, echipa de management si administrare. Premiul pe care eu l-am primit este in egala masura si premiul lor! Eu cred ca Romania are nevoie de entertainment in business si de business in entertainment si le multumesc celor care ne ajuta si ne incurajeaza sa ne continuam visul si drumul catre cea mai buna piesa.”, a declarat Filip Maria imediat dupa ce a primit trofeul.

La Gala Capital au participat, pe langa personalitati importante din lumea politicii, a business-ului si a industriilor profitabile din Romania, si mama lui Filip, Smiley, fratele sau, si o multime de colegi din echipa HaHaHa Production. „Sunt fericita ca am doi baieti campioni si ca fiecare dintre ei si-a gasit vocatia si face ce ii place. Faptul ca ei lucreaza impreuna si ca sunt fericiti sa construiasca un proiect atat de frumos, ma bucura foarte mult. Noi i-am educat sa fie buni in tot ceea ce fac, sa fie onesti, sa iubeasca oamenii si sa puna pasiune si iubire in profesia lor, ca sa fie fericiti si impliniti. M-am bucurat nespus sa-l vad si pe Filip pe scena unde in 99% din cazuri este „biroul” lui Andrei.”, a spus plina de emotie Ioana Maria, mama lui Filip si a lui Smiley.

„Eu cred foarte mult in Filip si in viziunea lui asupra companiei HaHaHa Production. Studiaza foarte mult, proiecteaza, face strategii, experimenteaza, aduce plusul de ratiune necesara intr-o munca artistica. Suntem diferiti, el vorbeste de profitabilitate, eu o mixez mereu cu creativitate si cred ca suntem pe drumul cel bun, ne completam perfect si ii multumesc pentru asta. Ma bucur ca si piata industriilor creative i-a sesizat si premiat aportul.”, a declarat cu mandrie Smiley, artist, producator, compozitor si fondator HaHaHa Production.

