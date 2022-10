Mama lui Elon Musk, Maye Musk, va veni în curând la București. Modelul în vârstă de 74 de ani va veni în România pentru un eveniment la care va participa chiar din postura de gazdă.

Maye Musk urmează să ajungă la București la finalul lunii ianuarie pentru un eveniment care se va desfășura la Sala Palatului din Capitală, potrivit mediaflux.ro.

În cadrul evenimentului, mama lui Elon Musk își va prezenta în fața publicului din România cartea ”O femeie își face un plan: Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și success”, noul proiect al modelului de 74 de ani.

În primăvară, mama lui Elon Musk a pozat în costum de baie pe coperta Sports Illustrated, devenind cea mai în vârstă femeie care a pozat pentru coperta cunoscutei publicații.

Maye Musk (@mayemusk) is living the life–on the cover of #SISwim22!

Can’t get enough? See more from her first Sports Illustrated shoot here: https://t.co/CM2PamVbza

— Sports Illustrated Swimsuit (@SI_Swimsuit) May 16, 2022