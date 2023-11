Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, afirmă că noile pensii vor fi majorate după mecanismul elveţian. Potrivit acestuia, pensiile vor crește anual cu inflaţia medie anuală plus 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut.

Anunț despre majorarea pensiilor. Ministrul spune că formula de calcul a noilor pensii va elimina situaţiile în care foşti salariaţi cu stagii complete de cotizare au pensii echivalente cu indemnizaţia minimă socială. Așa cum beneficiază şi cei cu stagii de cotizare mult mai mici.

”Majorarea prevăzută în lege ca mecanism anual (…) va fi aplicată în fiecare an începând cu data de 1 ianuarie, iar mecanismul este cel cunoscut, folosit şi acum, şi anume mecanismul elveţian, care spune că pensia românului va creşte în fiecare an cu inflaţia medie anuală plus 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut. Ceea ce înseamnă că românii vor avea un mecanism pe care îl ştiu, un mecanism exact, dincolo de cum ar putea fi la un moment dat interpretată de cineva această lege, simplu, clar astfel încât să ştie care este perspectiva”, a afirmat Simona Bucura-Oprescu, luni seară, la Antena 3.