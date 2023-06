Așadar, președintele din Republica Moldova a subliniat că nu a anunțat nimic, iar greșeala din articol a fost corectată. Potrivit explicației oferite de Maia Sandu, discuțiile au vizat partidele politice proeuropene din Republica Moldova care pot să realizeze aderarea țării la Uniunea Europeană.

Maia Sandu spune că este prea devreme pentru acest subiect

„Nu am anunțat nimic. A fost o neînțelegere, au corectat articolul. Nu am discutat acest subiect. Am discutat dacă există partide politice proeuropene în Republica Moldova care să supraviețuiască în timp până în 2030 și care să realizeze aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și eu am spus că partidele politice proeuropene să lupte pentru a menține acest sprijin pentru integrarea europeană, dar foarte important e că există sprijinul cetățenilor pe care îl vedem în sondaje, sprijinul cetățenilor pe care l-am văzut pe 21 mai în Piața Marii Adunări Naționale și în diferite orașe europene.

Atât timp cât există sprijinul popular, acest sprijin va avea și calea politică sau canalul politic prin care să se manifeste”, a declarat președintele Maia Sandu.

De asemenea, aceasta a fost întrebată dacă și-ar mai dori un mandat de președinte al Republicii Moldova.

„E devreme de vorbit. Eu am un an și câteva luni de muncă serioasă în acest mandat și mă concentrez pe acest mandat”, a răspuns Maia Sandu.

Maia Sandu a spus că țara sa nu se mai umilește în fața Moscovei

Anterior, Maia Sandu a spus că guvernul de la Chișinău a renunțat la practica din trecut de a se umili în fața Kremlinului. În schimb, acum acordă prioritate apărării intereselor cetățenilor moldoveni și vorbește cu sinceritate. Ea a subliniat că Republica Moldova nu va mai tolera să fie „batjocorită” de Rusia și va aborda în mod deschis presiunea exercitată de Moscova asupra Chișinăului.

„Moscova arată în continuare lipsă de respect faţă de cetăţenii Republicii Moldova, dar guvernarea de la Chişinău, care îi reprezintă pe cetăţenii Republicii Moldova, nu se mai umileşte aşa cum s-a întâmplat în trecut în faţa Kremlinului, ci apără interesele cetăţenilor şi spune lucrurilor pe nume”, a afirmat Maia Sandu în cadrul emisiunii „Puncte de reflecţie” de la postul de radio Vocea Basarabiei.