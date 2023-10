Maia Sandu l-a înfruntat oficial pe Vladimir Putin! Președintele Republicii Moldova a etichetat Federația Rusă drept o amenințare la adresa securității naționale, ceea ce schimbă strategiile de Securitate Națională ale țării vecine.

Republica Moldova a emis oficial o declarație în care cataloghează Rusia drept o „amenințare la adresa securității naționale”.

Declarația făcută de Maia Sandu marchează prima dată când țara vecină face o acuzație la nivel oficial și direct către Rusia. Această mișcare face parte din noua Strategie a Securității Naționale.

Președintele Republicii Moldova a avertizat cu privire la intențiile administrației conduse de Vladimir Putin. Potrivit acesteia, liderul de la Kremlin intenționează să „lichideze statalitatea noastră”.

Maia Sandu a spus că deși este o țară mică, nu va permite umilirea sa. Oficialul a adăugat că pacea și bunăstarea cetățenilor moldoveni sunt în mâinile lor.

Declarațiile Maiei Sandu vin în contextul în care Republica Moldova se simte din ce în ce mai vulnerabilă în fața influenței și presiunii venite din partea Rusiei, mai ales în contextul războiului din Ucraina.

În cazul căderii Ucrainei în fața Federației Ruse, Moldova riscă să fie următoarea victimă. Președintele țării vecine a spus că aceste atacuri nu se vor opri și că există persoane în Moldova care sunt gata să vândă pacea și siguranța țării pentru propriul lor interes.

„Moldova a fost atacul corupților sub atacul unor grupuri criminale care și-au propus să slăbească statul pentru ca să-l folosească în interes propriu sub atacul șantajului constant din partea Federației Ruse. De când Rusia a declanșat un război total împotriva Ucrainei, Moldova este sub amenințare de destabilizare și sub riscul real de a fi următoarea, dacă Ucraina cade.

În tot acest timp în Moldova au fost și încă mai sunt persoane care contribuie la aceste atacuri. Ei sunt gata să vândă azi pacea și siguranța moldovenilor și să pună Moldova în genunchi pentru propriul interes. Să nu ne facem iluzii, aceste atacuri nu vor înceta”, a declarat ea.