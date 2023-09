Mai multe sucursale se vor închide și în 2024

Cele mai recente închideri au venit sub forma închiderii sucursalelor bancare și a societăților de construcții, cu 5.355 de sucursale închise (sau planificate să se închidă) de la începutul anului 2015. Alte 300 sunt programate să se închidă până la sfârșitul acestui an. S-a anunțat deja că mai multe sucursale se vor închide și în 2024, potrivit Timeout.

Iată tot ce trebuie să știți despre sucursalele băncilor care se închid definitiv în Marea Britanie.

De ce se închid tot mai multe sucursale

Societățile de construcții și băncile își închid porțile și dispar de pe străzile principale ale orașelor pe măsură ce tot mai mulți clienți trec la serviciile online și la serviciile bancare mobile pentru a-și gestiona banii. Prin urmare, folosesc sucursalele fizice din ce în ce mai puțin. De asemenea, băncile caută modalități de a reduce costurile, iar închiderea sucursalelor este cea mai ușoară soluție. Cu toate acestea, serviciile online nu sunt o opțiune pentru toată lumea. O nouă schemă lansată recent în Marea Britanie permite oamenilor să plătească sau să retragă bani din conturile deținute la majoritatea băncilor de la oficiile poștale.

Cele mai mari bănci din Marea Britanie – Lloyds, Barclays, NatWest, HSBC și Santander – aveau un total de 7.553 de sucursale în 2015. Dar, conform unei asociații pentru drepturile consumatorilor, acestea au închis sau au anunțat planul de a închide 4.294 dintre aceste locații, adică 57% doar în ultimii opt ani. HSBC, care și-a redus rețeaua de sucursale de la aproximativ 1.070 la 327, a pus lacătul pe 69% din sucursalele sale din Marea Britanie. Barclays a închis 67% dintre sucursale, iar NatWest 64%.

Ce bănci închid sucursale în Marea Britanie

HSBC a spus că va închide 114 bănci în 2023. Lloyds închide 36 de bănci în total în acest an, NatWest are programate 66 de închideri, iar Barclays va închide 41 de sucursale. Halifax a plănuit să închidă 23 de sucursale în total în acest an, în timp ce Santander va închide cinci, Nationwide

va închide două, iar TSB va închide nouă.

Închiderile planificate la Lloyds Banking Group

Aceasta este lista completă a închiderilor planificate la Lloyds Banking Group:

Lloyds

Lloyds, Farnham, 31 octombrie

Lloyds, Leicester, 2 noiembrie

Lloyds, Knightsbridge, 7 noiembrie

Lloyds, Bolton, 8 noiembrie

Lloyds, Brighton, 9 noiembrie

Lloyds, Horfield, 9 noiembrie

Lloyds, Rubery, 13 noiembrie

Lloyds, Sidcup, 13 noiembrie

Lloyds, Piccadilly, 16 noiembrie

Lloyds, Swinton, 20 noiembrie

Lloyds, Lincoln, 21 noiembrie

Lloyds, Avonmouth, 23 noiembrie

Lloyds, Callington, 27 noiembrie

Lloyds, Keighley, 28 noiembrie

Lloyds, St Neots, 6 decembrie

Lloyds, Plymouth, 10 ianuarie 2024

Lloyds, Witham, 11 ianuarie 2024

Lloyds, Ulverston, 9 aprilie 2024

Lloyds, Stone, 10 aprilie 2024

Lloyds, Saltash, 10 aprilie 2024

Lloyds, West Drayton, 11 aprilie 2024

Lloyds, Teignmouth, 15 aprilie 2024

Lloyds, Tonypandy, 4 iulie 2024

Lloyds, Crediton, 4 iulie 2024

În această perioadă, multe bănci sunt nevoite să ia decizii dificile. De exemplu, Lloyds Banking Group a anunțat că va închide 44 de sucursale Anglia, Scoția și Țara Galilor.

Potrivit The Sun, printre băncile care vor închide sucursale se numără Halifax, Lloyds și Bank of Scotland.

Majoritatea se vor închide la sfârșitul acestui an, iar restul în 2024. La rândul său, Virgin Money a anunțat că va închide 39 de filiale.

Banca Scoției

Bank of Scotland, Dundee, 1 noiembrie

Bank of Scotland, Dunoon, 5 decembrie

Bank of Scotland, Govan, 9 ianuarie 2024

Bank of Scotland, Isle of Harris, 22 ianuarie 2024

Bank of Scotland, Lochmaddy, 26 februarie 2024

Halifax

Halifax, Chiswick, 1 noiembrie

Halifax, Teddington, 2 noiembrie

Halifax, Pudsey, 6 noiembrie

Halifax, Swinton, 14 noiembrie

Halifax, Muswell Hill, 15 noiembrie

Halifax, Sidcup, 22 noiembrie

Halifax, Bracknell, 28 noiembrie

Halifax, Maidenhead, 29 noiembrie

Halifax, Caerphilly, 30 noiembrie

Halifax, Denbigh, 4 decembrie

Halifax, Ilkley, 15 ianuarie

Halifax, Prescot, 8 aprilie

Halifax, Doncaster, 8 aprilie

Halifax, Ossett, 9 aprilie

Halifax, Normanton, 8 iulie

Virgin Money urmează să închidă 30 de filiale

Și Virgin Money va închide 39 de sucursale, din cauza „schimbării cererii clienților”. Potrivit băncii, filialele care au fost alocate pentru închidere au înregistrat o reducere medie a tranzacțiilor cu clienții de 43% din martie 2020. După această rundă de închideri, care va intra în vigoare la sfârșitul acestui an, Virgin Money va rămâne cu 91 de sucursale în Marea Britanie.