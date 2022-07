Guvernul a suplimentat cu 31,8 milioane lei suma necesară pentru despăgubirile acordate în cazul expropierii imobilelor proprietate privată aflate pe coridorul pentru realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni).

„Actul normativ prevede declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor situate pe amplasamentul lucrării Reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă şi suplimentarea cu 31,8 milioane lei a sumei necesare despăgubirilor.

Suma totală necesară despăgubirilor se ridică astfel la 94,6 milioane lei şi va fi alocată din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii”, a transmis Guvernul într-un comunicat.

Noua magistrală de metrou va avea o lungime de 14,2 km, 12 staţii şi o capacitate de transport de 50.000 călători pe oră. Totodată, suprafaţa totală a terenurilor necesar a fi expropriate este de aproximativ 71.000 mp.

Când va fi gata metroul?

Asocierea de constructori turci are la dispoziție 48 de luni (4 ani) pentru a finaliza lucrările.

„Obiectul proiectului <Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă> este realizarea unei linii de transport public între Aeroportul Internațional Henri Coandă (Otopeni) și București, contribuind astfel la dezvoltarea economiei regionale și îmbunătățirea mediului urban prin reducerea blocajelor de trafic, a accidentelor rutiere și a poluării aerului”, a transmis Metrorex într-un comunicat.

Metrorex a estimat că numărul de călători va crește în 2022

Metrorex estima pentru anul acesta un număr de 130 de milioane de călători, în creştere faţă de 2021, având în vedere ridicarea restricţiilor, iar veniturile totale prognozate în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli sunt mai mari cu 13%.

„Veniturile totale prognozate cresc faţă de anul precedent cu circa 13%, în special ca urmare a veniturilor din prestarea serviciilor. Noi am estimat pentru anul acesta un număr de 130 de milioane de călători, în creştere faţă de anul trecut, având în vedere faptul că am luat în considerare că restricţiile privind situaţia epidemiologică vor fi mai puţine şi suntem convinşi că vom trece la o stare de normalitate. Traficul de călători zilnic se duce spre 300.000, faţă de 650.000 – 700.000 cât era în vremurile bune. Ne aşteptăm ca traficul de călători să crească şi am simţit că există un trend crescător”, a afirmat, în luna februarie, directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuş, într-o conferinţă de presă.