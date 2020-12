Printre ofertele speciale s-au numărat pariuri bonus, vouchere la bingo, extra rotiri la sloturi, tichete gratuite la turnee de poker, creșteri de cote la pariuri. În plus, foarte populare s-au dovedit concursurile predictor cu premii senzațional și turneele de cazino. Vestea bună este că aceste ultime zile ale Calendarului Advent nu vor însemna că atmosfera festivă se va termina pe platforma de jocuri de noroc online.

Unibet le oferă pasionaților de jocuri de noroc online o mulțime de atracții de sezon, pentru ca vacanța de iarnă să fie plină de divertisment la cele mai înalte cote. Oriunde s-ar afla, oricine poate profita de noile promoții, disponibile pentru toți utilizatorii, noi și existenți, la acces de pe orice dispozitive.

Chiar pe 25 decembrie se face trecerea de la Calendarul Advent la Turneul Lucky Spin cu premii totale de 150.000 RON cash. Acest turneu pentru amatorii de sloturi lansate de producătorul Play’n GO se va derula din prima zi de Crăciun, până pe data de 5 ianuarie 2021. Așadar, turneul începe în acest an și se termină în următorul. Moș Crăciun aduce la Unibet distracție cu extra șanse de câștig la șase super jocuri de la Play’n GO – Rise of Olympus, Troll Hunters 2, Rich Wilde and the Tome of Madness, Moon Princess, Sticky Joker și Reactoonz

Turneul Lucky Spin propune o mulțime de premii, dintre care unul de 25.000 RON pentru marele câștigător. Demn de menționat este că există șanse egale pentru toți jucătorii ce mizează minim 1 RON/rotire, iar formula de calcul a punctelor este Câștig/Miză X 100. Astfel, câștigători vor fi cei care acumulează cel mai mari premii (raportate la miză) la o singură rotire, un sistem foarte avantajos. Din câteva rotiri, poți câștiga mega premii la turneele de acest gen, așa că turneul Lucky Spin Play’n GO va fi cu siguranță un mare succes.

400.000 RON fond de premiere la sloturile Pragmatic Play

Turneele săptămânale Pragmatic Play aduc premii cu totul impresionante, până pe data de 13 ianuarie 2021. Fond de premiere de 400.000 RON avem la fiecare astfel de turneu care vizează oricare dintre cele 18 sloturi selectate, dintre cele mai apreciate de către pasionații de jocuri ca la aparate. Se acordă premii de 175.000 RON în turneu plus premii acordate aleatoriu, fond de premiere de 35.000 RON zi de zi. Șanse se acumulează cu fiecare rotire efectuată cu o miză de minim 2.50 RON la unul dintre jocurile participante. Mecanismul punctajului este similar cu cel prezentat mai sus, la Turneul Lucky Spin – formula de calcul este Câștig/miză X 100.

Nu uita de pariuri sportive pe marile campionate

Fotbalul spectacol nu ia vacanță, căci în Premier League și La Liga se joacă inclusiv în ultima săptămână din an. În Anglia este programată etapa a 15-a pe 26-27 decembrie și etapa a 16-a pe 28-30 decembrie. De asemenea, La Liga va fi în prim-plan pe 22-23 decembrie și 29-31 decembrie. Ai o mulțime de opțiuni de joc cu super cote la pariuri online la Unibet, acolo unde poți descoperi și evenimente non-sportive de mare interes, precum Gala Oscar 2021 sau Cine va fi următorul James Bond după Daniel Craig.