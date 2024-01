Retailerul de modă suedez H&M a dezvăluit vineri un plan de închidere a peste un sfert dintre magazinele sale din Spania.

Compania ar intenționa, de asemenea, să concedieze până la 588 de angajați în această țară, potrivit informațiilor furnizate de sindicatele locale, citate de Reuters.

Rivalul său major în această țară este Inditex, proprietarul Zara.

H&M a anunțat vineri, pe 26 ianuarie, că va efectua disponibilizări în Spania. Astfel, va închide peste un sfert dintre magazinele sale și va concedia până la 588 de angajați. Motivele invocate pentru aceste măsuri sunt de natură organizatorică, productivă și economică, potrivit unui comunicat comun emis de sindicatele CCOO și UGT.

H&M are în prezent 91 de magazine și aproximativ 4.000 de angajați în Spania, arată raportul anual al companiei. Planul implică închiderea a 28 de magazine. Această decizie se aliniază cu strategia adoptată de alți retaileri de modă de a închide magazinele mai mici în timp ce își extind sucursalele emblematice, care funcționează și ca centre logistice pentru comerțul electronic.

Compania suedeză a întâmpinat probleme în Spania și în ceea ce privește absenteismul și plângerile lucrătorilor privind suprasolicitarea, conform surselor sindicale. În noiembrie 2022, H&M a anunțat un plan global de reducere a 1.500 de locuri de muncă pentru a diminua costurile. În Spania, numărul de angajați a fost deja redus cu 400 de persoane în 2021.

Sindicatele au declarat că consideră măsura drept prea agresivă. Acestea au transmis că vor căuta soluții care să nu implice pierderi de locuri de muncă. Negocierile cu sindicatele din Spania sunt programate să înceapă în septembrie. Angeles Rodriguez, lider al CCOO, a afirmat că sindicatele au fost surprinse de anunțul concedierilor. Compania nu a manifestat anterior comportament neobișnuit, respectând majorările de salarii convenite în anul precedent, a adăugat el.

H&M, al doilea cel mai mare retailer de îmbrăcăminte din lume după Inditex, nu a oferit deocamdată un comentariu referitor la situație.

Aceasta nu este singura problemă cu care s-a confruntat, în ultimul timp, H&M. Recent, retailerul suedez s-a văzut nevoit să retragă o reclamă controversată.

Campania includea o imagine cu două fete de la școală primară. Aceasta avea sloganul „Faceți capetele să se întoarcă în moda H&M Back to School”, a fost difuzată exclusiv în Australia. Aceasta a fost criticată pe rețelele de socializare și catalogată ca fiind „josnică” și „dezgustătoare”.

Justine Roberts, fondatoarea și directoarea executivă a Mumsnet, a declarat că reclama „nu ar fi trebuit niciodată creată în primul rând”.

„Utilizatorii Mumsnet sunt demult îngrijorați de cultura de sexualizare care se strecoară în viața copiilor – motiv pentru care am lansat campania noastră Let Girls Be Girls în 2010”, a adăugat Roberts.

Campania îndeamnă comercianții cu amănuntul să nu comercializeze produse care implică, subliniază sau exploatează sexualitatea copiilor.

🤔 Is it? Now removed.

CLOTHING chain H&M has been accused of SEXUALISING YOUNG CHILDREN with its latest school uniform ad.

The brand’s promo featured two girls in pinafore dresses with the slogan: “Make those heads turn in H&M’s Back to School fashion.”… pic.twitter.com/SRMEdQ8gUR

— Sandra Weeden (@SandraWeeden) January 22, 2024