Calculii renali se formează atunci când urina este prea concentrată, generând acumularea materialelor cristaline. Dacă sunt descoperiți din timp, aceștia nu produc leziuni permanente. Însă, dacă aceste formațiuni se pun în mișcare, pot apărea complicații.

Dintre toate tipurile de calculi, cei coraliformi reprezintă un subgrup aparte, problematic. Au dimensiuni mari, sunt ramificați și ajung să umple parțial sau total sistemul pielo-caliceal, adică sistemul colector al rinichiului. Din cauza caracteristicilor lor, tratamentul calculilor coraliformi reprezintă adesea o provocare pentru medicii urologi, fiind necesară îndepărtarea chirurgicală completă a acestora.

Cu un calcul coraliform enorm, cu o supurație ce afectase o mare parte din rinichiul stâng, s-a confruntat și Mariana, o pacientă de 55 de ani, care a venit tocmai din Italia pentru un consult de urologie la SANADOR. Așa l-a cunoscut pe Conf. Dr. Marcian Manu, șeful Secției de Urologie din Spitalului Clinic SANADOR, medicul care a și tratat-o.

„Devenisem confuză, de mulți ani mă luptam cu o litiază renală, iar la ultimele două ecografii efectuate am remarcat că ceva nu era în regulă, așa că am decis să consult un expert în domeniu. Despre Conf. Dr. Marcian Manu aflasem din auzite, din recomandările altor pacienți, pentru că doctorii buni sunt cunoscuți. Așa că am mers la un consult la dânsul și prima mea impresie a fost că dă dovadă de un profesionalism exemplar, întrucât mi-a oferit imediat un diagnostic clar, fără nicio urmă de ezitare. Mi-a spus că rinichiul meu nu arată bine deloc și că trebuie intervenit chirurgical de urgență. Următorul pas a fost să fac o urografie, care a confirmat în totalitate ceea ce domnul doctor îmi spusese deja. Așa că, la sfatul său, fără niciun dubiu, am ales să fac operația”, își amintește Mariana.

Cazul său a fost unul fericit deoarece calculul a fost îndepărtat în întregime fără să fie nevoie de îndepărtarea rinichiul în totalitate, alături de unele structuri adiacente.

„De la bun început, domnul doctor mi-a zis că va face tot ce este omenește cu putință ca să îmi salveze rinichiul. Mi-a explicat care sunt riscurile care pot să apară și am ales să merg pe mâna dumnealui. În momentul în care m-am trezit, domnul doctor a venit la patul meu și parcă era mai bucuros decât mine că mi-a putut salva rinichiul. Mă bucur și mă felicit în fiecare zi pentru decizia pe care am luat-o atunci. Iar domnului doctor îi doresc să fie sănătos, ca să poată vindeca și alți pacienți, căci suntem mulți cei care avem nevoie de dânsul”, a adăugat pacienta.

Spitalul Clinic SANADOR asigură pacienților proceduri diagnostice și terapeutice avansate pentru afecțiunile aparatului urogenital. Operațiile urologice sunt realizate de o echipă medicală de elită, cu o vastă experiență în tehnici chirurgicale moderne, inclusiv în chirurgia minim invazivă laparoscopică sau robotică. În plus, la SANADOR, ori de câte ori este posibil, tratamentul „pietrelor la rinichi” se realizează fără bisturiu, cu echipamente de ultimă generație, prin proceduri endourologice sau litotriție extracorporală (ESWL), prin care calculii sunt dezintegrați cu ajutorul undelor de șoc.