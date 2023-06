Luminița Anghel a fost la un pas de moarte din cauza unei tromboze venoase

,,În 2019 am trecut printr-o experiență cumplită, fiind, într-adevăr, la un pas de moarte. Nu am știut până în acel moment că sunt moștenitoarea unei boli pe parte paternă, numită trombofilie. În urma unui cheag de sânge, ignorat în timp și instalat pe piciorul drept, am ajuns în situația critică din care am fost salvată în ultimul moment.

Întâmplarea nu pot să spun că m-a schimbat, doar că acum am devenit mai atentă la semnalele corpului meu, după cum ar trebui să facă toată lumea, de fapt”, a spus vedeta.

Cântăreața a spus că unul dintre cele mai grele momente ale vieții sale este acela în care părinții săi au decedat.

,,Fară îndoială, cele mai grele momente din viața mea au fost atunci când mi-am pierdut părinții, pe tatăl meu, imediat după Eurovision, și pe mama mea la cinci ani distanță. Iată aici un dezavantaj mare al celebrității, când nu poți să arăți publicului larg tristețea din suflet. Nu pot să ofer o clasificare a celor mai fericite momente din viața mea, pentru că au fost prea multe”, a precizat Luminița Anghel.

Luminița Anghel a vorbit despre prezența divină și a spus dacă crede în minuni.

,,Mi s-au întâmplat multe minuni în viață, pentru care mulțumesc în fiecare zi când mă trezesc. Una dintre ele este vizita la Vatican, din noiembrie anul trecut. Nu era pentru prima oară, dar acum, la invitația Preasfinției Sale Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea, și alături de membrii Organizației Mondiale a Profesorilor Catolici, l-am întâlnit personal pe Papa Francisc.

Alături de prietenele și colegele mele de scenă, Nico și Monica Anghel, am legat, în ultimii ani, multe prietenii valoroase. Una este aceasta, cu familia Enjoy Music, Părintele Popa Paul și Preasfinția Sa Virgil Bercea, alături de care am amintiri valoroase, de neprețuit”, a subliniat Luminița Anghel.

Cu ce proiecte își va surprinde Luminița Anghel fanii?

,,Anul acesta, voi mai participa la alte proiecte internaționale. Luna aceasta, voi fi la Madrid, într-un concert numit ,,Să nu uiți cerul, concert de muzică gospel-symphonic, alături de colegii mei din familia Procred.

În lunile viitoare, voi fi în diferite orașe ale țării – Moinești, Tecuci, Slobozia, Oradea, Constanța –, dar și într-o tabără de muzică pentru tineret, alături de Nico.

În luna noiembrie, vom fi la Washington și vom concerta în celebrul Kennedy Center, locul în care sunt celebrați cei mai mari artiști ai lumii și unde președintele SUA participă frecvent. Va fi un concert de muzică gospel, un gen muzical foarte îndrăgit în Statele Unite”, a încheiat cunoscuta cântăreață.