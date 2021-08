Ludovic Orban, reacție fără precedent la adresa lui Cîțu: Dacă este supărat pe cineva, ar trebui să fie supărat pe el

Aflat în studioul B1TV, fostul premier Ludovic Orban a declarat că premierul ar fi trebuit să facă publică această informație din propria inițiativă, subliniind că dacă este supărat pe cineva, ar trebui să fie supărat pe el însuși.

Liderul Camerei Deputaților a mai spus că mulți oameni pot avea astfel de întâmplări în trecutul lor și că cea mai bună metodă e a te elibera de astfel de lucruri este să mărturisești ce ai făcut.

„Vă spun sincer – ce m-a deranjat la declarația domnului Florin Cîțu, a fost o ușoară supărare că a fost făcută publică această informație. Cel care ar fi trebuit să facă publică această informație este Florin Cîțu. Dacă Florin Cîțu este supărat pe cineva ar trebui să fie supărat pe el, pentru că el ar fi trebuit să informeze opinia publică cu privire la această întâmplare din viața lui, care este o realitate, s-a întâmplat, face parte din acele părți din penumbră pe care pot să o aibă mulți oameni. Cea mai bună cale de a te elibera de astfel de lucruri este să mărturisești, să spui tu despre lucru respectiv”, a spus Ludovic Orban, la B1 TV.

Ce s-a întâmplat în urmă cu 21 de ani

În martie 2000, premierul Florin Cîțu era condamnat la două zile de închisoare penru că a condus sub influența alcoolului. În plus, acesta a trebuit să plătească o amendă de 1.000 de dolari pentru fapta săvârșită. Asta se întâmpla în statul Iowa, Statele Unite ale Americii.

Informația a fost confirmată de către premier miercuri.

Incidentul apare și în arhiva unei publicaţii locale din Iowa (SUA). The Ames Tribune, nota, pe 4 decembrie 2000, că Florin Cîţu a fost suprins, la ora 02.11, la intersecţia străzilor Elwood Drive şi Lincoln Way din oraşul Ames, conducând sub influenţa băuturilor alcoolice. Informaţia apărea alături de multe altele similare, într-o pagină destinată evenimentelor locale de acest tip.

