Ludovic Orban, lovit grav după atacul lansat la adresa lui Klaus Iohannis! Un deputat cere excluderea din partid

Deputatul susține că „atacul” lansat de fostul președinte PNL „nu poate avea decât un deznodământ statutar”, adică „excluderea din partid a lui Ludovic Orban”.

„Atacul grobian al fostului presedinte al PNL, Ludovic Orban la adresa președintelui României și a liderilor PNL, nu poate avea decât un deznodământ statutar: excluderea din partid a lui Ludovic Orban. Spunea domnia sa, in urma cu 4 ani, când a fost ales presedinte al PNL, ca “cine nu respecta statutul partidului, nu va respecta nici membri PNL”. Este valabil și pentru domnia sa, care timp de 4 luni a adus jigniri zi de zi liberalilor. Pierderea alegerilor interne nu a însemnat oprirea atacurilor, ci întețirea lor”, a transmis Florin Roman.

PNL a devenit „nefrecventabil” pentru Ludovic Orban

Acesta susține că partidul a devenit „nefrecventabil” pentru Ludovic Orban, căruia „îi place PNL doar dacă îl conduce el”. Un lucru similar poate fi spus și despre relația cu președintele Klaus Iohannis, spune Florin Roman.

„Dl Orban ii place PNL doar dacă îl conduce el. Altfel, pentru domnia sa, PNL a devenit nefrecventabil. In mod similar a funcționat relația cu președintele Klaus Iohannis. Au fost elogii la adresa președintelui din partea domnului Orban, cât timp l-a numit premier. A devenit brusc un dușman, pentru ultimul dinozaur al politicienilor vechi, cum este dl Orban, când președintele nu l-a mai desemnat premier. Istoria cameleonismului politic practicat de dl Orban se repeta și in cazul PSD. A fost bun PSD pentru dl Orban când a fost votat de PSD in funcția de premier. Acum, ca nu mai este el marele negociator, PSD nu e bun, zice Orban. Ce nu spune dl Orban este ca la ședința biroului permanent al PNL, dl Orban a primit doua întrebări punctuale: Va reîntoarceți in PNL cu parlamentarii plecați pentru a încerca refacerea coaliției? A doua întrebare a fost dacă se dezice de anunțul ca face campanie pentru suspendarea președintelui, alături de AUR? Iar “Bravul” domn Orban a tăcut. Nu-i așa domnule Orban ca vulpea când nu ajunge la struguri zice ca sunt acri? La revedere, drum bun!”, a conchis deputatul.