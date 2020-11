Premierul Ludovic Orban susține că after-school-urile sunt menţinute deschise, deoarece în cazul acestora nu a existat un număr semnificativ de infectări. Totodată, el a mai precizat că ele nu fac parte din activitatea educațională și nu sunt obligatorii.

„În cazul after-school-urilor, de exemplu, la şcoală eşti obligat să te duci, pe când la after-school-uri nu i-a obligat nimeni să se ducă, pe când after-school-urile sunt în afara procesului, nu fac parte din activitatea, să spun, educaţională, din zona de reglementare a învăţământului.

În plus, în after-school-uri, din datele pe care le avem, nu a existat un număr semnificativ de infectări pe baza anchetelor epidemiologice”, a afirmat Orban, la sediul PNL.

De ce s-au închis școlile

În același timp, premierul Ludovic Orban a explicat și decizia închiderii şcolilor. Premierul susține că în cazul școlilor, situația este mai gravă, deoarece copiii nu sunt supravegheați, iar riscul de transmitere crește, spre deosebire de after-school-uri.

„Pe primul loc este sănătatea copiilor noştri şi a familiilor copiilor noştri. (…) Aici nu este vorba de prezenţa la şcoală. La şcoală, sub supravegherea cadrelor didactice, evident că riscul de răspândire este mult mai mic. Aici este vorba de celelalte activităţi în care copiii, adolescenţii nu sunt în interiorul şcolii, nu sunt sub supravegherea părinţilor şi riscul de transmitere creşte. În plus, este vorba şi de modul în care se desfăşoară transportul, în special transportul în interiorul localităţii, dar şi transportul intra judeţean pe aşa zisele navete, pentru că acolo consiliile judeţene nu au impus firmelor care au licenţă să respecte regulile de protecţie a sănătăţii şi sunt chiar judeţe în care nici măcar nu vor să asigure gratuitatea transportului.

De asemenea, noi am considerat că o perioadă de timp este bine să fie suspendate cursurile, să se organizeze online. Am cerut Ministerului Educaţiei şi inspectoratelor şcolare să se asigure că în toate şcolile profesorii predau online şi asigură continuitatea în procesul educaţional”, a spus Orban.